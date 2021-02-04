培智学校新添精美墙绘 艺术滋养特殊儿童心田【视频】

天上，红彤彤的太阳顽皮地戴着墨镜；河边，扎着辫子的小姑娘坐在绿草地上，捧着西瓜惬意地纳凉……13日，在洛龙区培智学校，一幅幅精美的墙绘出现在楼梯间、走廊等公共场所的墙壁上，给孩子们带来惊喜。

天上，红彤彤的太阳顽皮地戴着墨镜；河边，扎着辫子的小姑娘坐在绿草地上，捧着西瓜惬意地纳凉……13日，在洛龙区培智学校，一幅幅精美的墙绘出现在楼梯间、走廊等公共场所的墙壁上，给孩子们带来惊喜。这些洛阳理工学院艺术设计学院师生的杰作，让洛龙区培智学校负责人连声道谢，感谢他们在美化校园的同时，用艺术滋润孩子们的心田。

“用了两个双休日，今天算是大功告成。”洛阳理工学院艺术设计学院团委书记刘鹏飞说，得知洛龙区培智学校有墙绘的需求后，学院立刻组织招募数30多名志愿者组成墙绘小分队，开展“智绘成长，向美而生”主题公益活动。利用双休日时间，到学校创作墙绘。小分队利用课余时间实地考察测量、讨论设计方案，根据每一个窗框、每一块墙壁的空间大小，设计构思，最终确定用黄绿、深绿、黄橙为主色调为孩子们绘制五彩的春、夏、秋三季墙绘图案。(记者 孟山 文/图/视频)