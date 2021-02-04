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洛龙要建青年友好型城市先行区 213套青年人才公寓今日投用【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.05 11:27

　　青年友好，洛龙先行！

　　今日上午，洛龙区在炎黄科技园举行“青创之家”启动仪式。仪式上，该区发布建设青年友好型城市先行区行动方案，213套青年人才公寓正式揭牌投用。

记者 张光辉 通讯员 张俊望 沈云 摄

　　仪式上发布的《洛龙区建设青年友好型城市先行区行动方案》，包括产业平台聚才、就业创业助力、青年安居提升、青年交流促进、时尚消费赋能、魅力洛龙提升六大工程20条具体措施，含金量很高、诚意满满。

启动仪式现场

　　产业平台聚才工程。推动洛轴高端轴承产业园、中航光电高端电子器件产业园等33个省市重点项目2022年完成投资200亿元，加速形成产业集聚，促进青年人才集聚。依托炎黄科技园等平台载体，集聚一大批青年科技创新人才。重点建设青年数创产业社区、光电科技产业社区、隋唐里坊区科技文创社区、洛钢南院科技体育社区4个科技产业社区，入驻一批高端产业项目，加快青年人才的引进。

记者 张光辉 通讯员 张俊望 沈云 摄

　　就业创业助力工程。出台系列政策，大力延揽大学生、青年技能人才来洛龙就业创业。实施“千名大学生留洛龙计划”，力争每年千名以上高校毕业生留洛龙就业创业。有针对性发布见习单位目录和见习岗位清单，吸引省内外大学生来洛龙实习(见习)。实施“地校企合作计划”，支持重点企业与国内知名高校(院系)设立产学研基地，视规模效益给予10—20万元补贴。为青年大学生创新创业提供孵化场所，提供最长3年的租金减免。设置“青年驿站”，为外地来洛龙应聘大学生提供15天内免费住宿。开展“才聚洛龙”人才引进专项行动，每年引进一批硕士及以上学历青年人才到洛龙工作。对全职新引进的全日制博士研究生，给予9万元的安家补助，对全日制硕士研究生给予5000元的生活补贴。建立“洛龙青年英才库”，设立“青创之家”，为青年提供全方位一站式精准服务。

晨曦中的青年人才公寓

　　青年安居提升工程。高标准建设洛龙区青年人才公寓，提供配套设施齐全、免租期最长3年的公寓保障。筹建5000套左右面积不超70平方米的保障性租赁住房，以不低于总量40%的比例，优先供应来洛龙就业创业的青年大学生。围绕科技园区，高标准谋划建设一批中小学及幼儿园。青年人才子女可在区管义务教育资源范围内择优就学。

记者 张光辉 通讯员 张俊望 沈云 摄

　　青年交流促进工程。聚焦重点产业领域，举办青年恳谈会、联谊会等交流活动，让青年才俊在洛龙创新有同道、交流有圈子、生活不孤单。

　　时尚消费赋能工程。打造文创企业和研究院，联合剧本杀体验馆在河洛古城推出户外实景沉浸式体验项目。通过对商圈、特色街区延长营业时间、丰富消费业态，激发夜间文旅消费活力。打造15分钟“生活圈”，增建一批体育场馆、休闲娱乐场所。

公寓房间内景

　　魅力洛龙提升工程。紧密契合青年特长和社区需求开展志愿服务项目，与河南科技大学、洛阳理工学院等驻洛高校结对，探索成立青年志愿者协会，广泛号召社会各界青年常态化参与志愿服务。

记者 张光辉 通讯员 张俊望 沈云 摄

　　当天揭牌投用的这213套青年人才公寓位于炎黄科技园，是洛龙区第二座青年人才公寓，有90平方米、60平方米和45平方米3种户型，目前已完成装修，各类家具家电已配置到位，可实现拎包入住，不日面向广大青年开放申请。

　　据了解，洛龙区将进一步完善青年人才公寓管理办法，本科及以上大学毕业生、技工院校全日制预备技师(技师)均可申请租住。（记者 孙自豪 通讯员 谢芳 文/图/视频）
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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