洛龙区入选第二批省级全域旅游示范区

12日，河南省文化和旅游厅公布了第二批河南省全域旅游示范区名单，洛阳市洛龙区榜上有名！

12日，河南省文化和旅游厅公布了第二批河南省全域旅游示范区名单，洛阳市洛龙区榜上有名！

近年来，洛龙区坚持以全域旅游发展理念为引领，坚持城区、景区、社区一体打造，文化、旅游、生态共建共融，举全区之力发展全域旅游。

资料图

在全域旅游示范区创建的过程中，洛龙区将全域旅游发展与城市精细治理有机结合，不断以城市治理的精细化、智慧化，推动城市旅游的品质化、美好化发展，将大数据技术深度嵌入全域旅游发展过程，依托智慧旅游发展，为游客提供全时空、全产业、全要素、全行程的旅游大数据产品服务，围绕全域旅游构建起“15分钟公共服务圈”，不断优化城市功能，刷新旅游体验，为城市区全域旅游高质量发展提供了一个新范本，为塑造“行走洛阳、读懂历史”文化品牌创造了一种新实践，为践行黄河流域生态保护和高质量发展战略蹚出了一条新路子。

下一步，洛龙区将继续锚定“空间全域化、产业旅游化、管理协同化、质量国际化、设施便利化”的全域旅游发展目标，全域式布局、全社会参与、全方位建设，奋力打造中心城区全域宜游宜居宜业的洛龙样本。

第二批省级全域旅游示范区名单：

郑州市：中牟县、新密市

洛阳市：洛龙区

平顶山市：郏县

新乡市：辉县市

鹤壁市：浚县

焦作市：温县、解放区

三门峡市：卢氏县

南阳市：淅川县

信阳市：商城县 （记者 李冰 通讯员 谢芳 文/图）