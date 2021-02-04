洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛龙区入选第二批省级全域旅游示范区
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.13 16:13

　　12日，河南省文化和旅游厅公布了第二批河南省全域旅游示范区名单，洛阳市洛龙区榜上有名！

　　近年来，洛龙区坚持以全域旅游发展理念为引领，坚持城区、景区、社区一体打造，文化、旅游、生态共建共融，举全区之力发展全域旅游。

资料图

　　在全域旅游示范区创建的过程中，洛龙区将全域旅游发展与城市精细治理有机结合，不断以城市治理的精细化、智慧化，推动城市旅游的品质化、美好化发展，将大数据技术深度嵌入全域旅游发展过程，依托智慧旅游发展，为游客提供全时空、全产业、全要素、全行程的旅游大数据产品服务，围绕全域旅游构建起“15分钟公共服务圈”，不断优化城市功能，刷新旅游体验，为城市区全域旅游高质量发展提供了一个新范本，为塑造“行走洛阳、读懂历史”文化品牌创造了一种新实践，为践行黄河流域生态保护和高质量发展战略蹚出了一条新路子。

　　下一步，洛龙区将继续锚定“空间全域化、产业旅游化、管理协同化、质量国际化、设施便利化”的全域旅游发展目标，全域式布局、全社会参与、全方位建设，奋力打造中心城区全域宜游宜居宜业的洛龙样本。

　　第二批省级全域旅游示范区名单：

　　郑州市：中牟县、新密市

　　洛阳市：洛龙区

　　平顶山市：郏县

　　新乡市：辉县市

　　鹤壁市：浚县

　　焦作市：温县、解放区

　　三门峡市：卢氏县

　　南阳市：淅川县

　　信阳市：商城县　（记者 李冰 通讯员 谢芳 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·被熟人托关系问病是一种什么体验？
  • ·忍耐腹痛近10天 这事儿可不该忍
  • ·一到外孙女放学时间，她就脖子硬还头痛……
    • 有姿有味网红墙 赏景拍照皆相宜
    有姿有味网红墙 赏景拍照皆相宜
    有姿有味网红墙 赏景拍照皆相宜
        作为游客，来到一座城市，您是否会拍下这样一张照片，照片的背景是古朴的街巷，以及刻着光阴的一道墙。
  • ·半日时光游古村 寻访英烈殉难地
  • ·登名山、观“三湖”、看古迹
  • ·古槐皂角常相伴 近郊可看地坑窑
    		•  
    新闻排行
  • 好消息！孟津至洛阳龙门站305路公交车...
  • 洛阳现有政府自建小型车各科目考场6个
  • 洛阳市教育局：元旦春节倡导师生非必...
  • 本周冷空气降温时效较短 气温将逐渐反弹
  • 明年将覆盖全市社区！洛阳市首届社区...
  • 洛阳旅游年票管理办公室发布最新公告
  • 网友建议西苑公园在丽新路新开一个出...
  • 全市政法重点工作推进会召开 通报“三...
  • “剧本杀”缘何备受青年群体青睐？【...
  • 人民日报、央视新闻等官微 聚焦洛阳“...
    		•
    百姓呼声
    洛阳市可折的公交异形卡何时开始出售？
    目前拔智齿不在医保报销范围，需个人自费
    精彩图片
    趣味社区运动会 增进邻...
    冬日暖阳 乐享生活【组...
    老城区道北路街道党群...
    返乡种菊拓富路 致富...
    精彩热帖

    灵动之舞

    瞪羚（非洲大草原）

    西苑冬景

    洛河的黄喉鹀
    /漏明崖、神仙湾一日行
    /重过女几山 ——游记
    /张飞曾辞赋暨书画评论集出版首发式在洛邑古
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605