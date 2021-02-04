在洛龙区乡村文化合作社“大舞台” 百姓实现了“明星梦”

“太开心了，站在这么多观众面前表演，我感觉自己像个明星！”今日，在洛阳市洛龙区乡村文化合作社周周赛现场，缘梦舞蹈队队员郑阿姨开心地与记者分享了她演出后的喜悦心情。

“太开心了，站在这么多观众面前表演，我感觉自己像个明星！”今日，在洛阳市洛龙区乡村文化合作社周周赛现场，缘梦舞蹈队队员郑阿姨开心地与记者分享了她演出后的喜悦心情。

当天，记者在兴洛湖公园看到，舞蹈队、太极队、广场舞队……各类文艺志愿服务队聚集在这里，切磋技艺、排练演出，这里已成为辖区居民文化活动的“打卡地”。

这是洛龙区乡村文化合作社搭建群众舞台的一个缩影。据介绍，为大力发展文化事业，加快推进城乡公共文化服务体系一体建设，培养扶持基层文化志愿者队伍，发挥群众自办文化的积极性，从今年8月以来，洛龙区积极引导并成立了各级乡村文化合作社。

“自从加入了文化合作社，我们这些小团队就找到了‘组织’，不仅有了练习场地、专业老师，演出机会也越来越多。”郑女士说。

“队伍专业了，群众参与热情也高了。”洛龙区乡村文化合作社团队负责人介绍，作为活跃基层文化活动的重要抓手，洛龙区将辖区文艺爱好者们组织起来，成立区级、镇(街道)、村(社区)等3级乡村文化合作社，通过多种活动方式搭建交流展示平台。乡村文化合作社通过专题培训、专业文艺团队指导、观看高水平演出、开展研讨等方式，不断提升团队文艺水平。如今，白马寺镇大里王狮舞，翠云路街道大美河南、安乐镇花蕊模特队……洛龙区多个文艺志愿服务队“出圈”，实现自我盈利。

“精彩纷呈的节目展现了基层文化志愿服务队的风采，秀出了新时代文化爱好者的精神面貌。”该负责人说，洛龙区新时代文明实践中心组织乡村文化合作社开展优秀节目周周赛，并对评选出的优秀节目进行表彰奖励。另外，文化合作社通过“两中心”数字化平台推出线上板块，让群众清晰地了解各志愿服务队的职能，方便群众在线加入。

不仅如此，文化合作社与社区志愿服务实现了有机融合。当天，记者在开元路街道“时间银行”看到，参与社区级乡村文化合作社的王女士用参与活动累计的“时间积分”换取一瓶洗衣液。“合作社既丰富了群众生活，还让我有礼品拿。”王女士高兴地评价这一形式。

截至目前，洛龙区成立各级文化合作社志愿服务队伍300余支。越来越多社会力量参与为乡村文化振兴注入了新活力，从“送文化”到“种文化”，一支支文艺志愿服务队如雨后春笋般涌现，为群众带来丰富多彩的文化生活。（记者 贾臻 见习记者 梁笑宇 通讯员 谢芳）(图为资料图片)