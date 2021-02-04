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解放思想再出发 争当重振洛阳辉煌排头兵——访市委常委、洛龙区委书记张玉杰
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.08 08:39

　　“市第十二次党代会提出，坚持以创新引领发展，建强副中心、形成增长极，在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌。我们一直在反思，洛龙区与沿海发达地区的差距，到底是什么？经过深入思考，大家普遍认为，差距表现在发展水平上，根子在思想观念上。”近日，市委常委、洛龙区委书记张玉杰在接受本报专访时表示，洛龙要聚力建设“创新高地、首善之区”，打好“1+5”组合拳，着力解决思想观念问题，争当重振洛阳辉煌的排头兵。

　　突出一个载体：以解放思想大讨论为载体，转变理念、重塑观念。

　　强化五项具体举措：一是着力打基础。开办洛龙区党政领导干部普通话培训班，通过专业测评、线上线下授课、结业考试、颁发证书等，从区领导做起，推动形成全员学普通话、讲普通话的浓厚氛围，不断提升干部对外交流、招商引资基本能力和城市时尚现代品位。

　　二是持续走出去。围绕科技产业社区、平台城市、数字经济、城市建设管理、盘活低效用地等课题，组织党员领导干部到广东、浙江等沿海发达地区考察学习，感受新变化、认识真差距，借他山之石筑发展之路，将所见所闻、所思所想转化为推动洛龙改革创新发展的务实举措。

　　三是认真学起来。组织正科级以上干部到厦门大学、中山大学、浙江大学、华为培训基地学习，灌输新理念、掌握新知识、提升新能力，为推动洛龙创新发展提供智力支撑。

　　四是开展大讨论。通过一系列学习，党员领导干部思想上受到极大震动。在此基础上，趁热打铁组织大讨论，深刻认识到存在的十个方面突出问题，比如，思想僵化、观念落后，习惯于墨守成规、按部就班，市场经济思维、开拓创新意识淡薄；封闭自满、知识老化，守着自己的一亩三分地，不善于跳出洛龙看洛龙，素质、能力、眼界、境界还有很大差距；本本主义、不敢作为，遇事搬教条、翻文件、找依据，畏首畏尾、瞻前顾后，缺乏创造性谋划工作、颠覆性开展工作的担当和魄力，更好从认识层面加以改进完善。

　　五是持续强改革。针对查摆出的问题，认真研究、深刻剖析，迅速确定了八项重点改革任务，以壮士断腕的决心进行自我革新，目前已完成产业集聚区体制机制改革和社区干部薪酬改革，“一网通办”、绩效考核、财税体制等其他改革事项正在加快推进。

　　下一步，洛龙区将深入贯彻市委“思想决定行动，始终解放思想，改革创新，以更大的担当推动洛阳实现更大发展”的部署要求，继续蓄势而为、乘势而上，推动解放思想走深走实，坚定实施创新引领发展战略，蹚出改革“华山一条路”，为重振洛阳辉煌作出洛龙区积极贡献。(记者 李东慧 通讯员 张娅娣 谢芳)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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