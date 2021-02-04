官宣！王一博受聘为“洛阳文化旅游形象大使”

刚刚，洛阳市文化广电和旅游局为洛阳籍青年演员王一博授予“洛阳文化旅游形象大使”称号。

刚刚，洛阳市文化广电和旅游局为洛阳籍青年演员王一博授予“洛阳文化旅游形象大使”称号。

王一博，1997年8月5日出生于河南省洛阳市，中国内地流行乐男歌手、演员、职业摩托车赛车手。近年，王一博通过主演影视剧《有翡》《理想照耀中国》迅速走红，并通过参与《这！就是街舞》等综艺节目备受年轻人喜爱。目前，由王一博领衔主演的影视剧《风起洛阳》正在热播。

近年，在外发展的王一博心系家乡，通过多种方式宣传推介洛阳。2019年11月，王一博受聘担任洛阳市消防宣传公益大使。2020年9月，在湖南卫视《天天向上》节目中，王一博用一段说唱推荐洛阳美景和美食，向观众发出邀请。今年4月，王一博拍摄公益宣传片，为家乡洛阳倾情“代言”，邀请大家“来洛阳开始一场牡丹之约”。今年9月，《登场了！洛阳》开播前夕，王一博化身电台主播，讲述洛阳历史，分享洛阳文化之美。

由王一博领衔主演的影视剧《风起洛阳》自开播以来备受关注，引爆洛阳城市IP。相信随着该剧的播出，洛阳对于青年群体的吸引力将持续提升。

洛阳市文化广电和旅游局相关负责人介绍，洛阳籍艺人王一博青春、阳光，富有朝气，在青年群体中有一定影响力。近年，他通过参与影视剧《风起洛阳》等录制，对洛阳历史、文化、旅游的宣传起到积极推动作用。当前，洛阳正着力建设青年友好型城市，聘请王一博担任“洛阳文化旅游形象大使”，将进一步提升洛阳厚重与时尚、古都与活力的城市气质，持续增强洛阳在青年群体中的影响力和吸引力，助力青年友好型城市建设。(记者 李冰 通讯员 周亚伟 文/图)