洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

传承金银器制作技艺 洛阳人王亚强建了一座博物馆
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.03 20:29

　　在千年古刹白马寺的西侧，有一座洛阳唐艺金银器博物馆，由白马寺金银器制作技艺第十七代传承人、河南省工艺美术大师王亚强创办，展出从战国到明清的金银器，包括浮雕、镶嵌、錾刻等技艺，造型多样、质地精良。

　　令人钦佩的是，2020年11月，河南省工艺美术“琢百花杯”手工原创精品展评，王亚强设计制作的《蝴蝶双鱼戏水银壶》《富贵牡丹纹浮雕银花瓶》《松鹤延年镶嵌银熏炉》等作品同时获得金奖，受到河南省轻工业行业协会表彰。

　　白马寺金银器制作技艺起源于洛龙区白马寺镇白马寺村，是一种传统手工技艺，其历史可追溯到明代，兴盛于清代，并代代相传。难能可贵的是，在追求智能化的今天，白马寺金银器坚持纯手工制作，展现金银器之美。

　　王亚强介绍，所谓金银器，是以黄金和白银为基本原料加工而成的器皿、饰件等。自古以来，国人就以黄金和白银作为财富的象征，历来被皇家贵族统治阶层所垄断。

　　古代金银器制作有专门的机构(如唐代的文思院)，大多数隶属于宫廷或各级官府，制作金银器的工匠代代相传。到了宋代，随着城市的繁荣和商品经济的发展，由于金银器需求量增大，民间也出现了许多金银器手工作坊。明清时期，金银器的制作得到了空前发展，金银饰文化在民间落地生根，制作金银器的工匠逐渐成为一种民间职业。

　　今年51岁的王亚强，从1980年开始学习金银器制作技艺，40余年来一直潜心钻研，几乎走遍国内各个金银器加工地，吸收各地工艺技法的精髓。

　　“白马寺金银器制作技艺吸取了中国传统工艺技法，还有所发展，其加工特点为‘精’‘细’。”王亚强说，制作金银器要经过范铸、锤揲、錾花、焊接等步骤，之后再对器物进行打磨、抛光处理。

　　凭借高超的仿古金银器制作技艺，王亚强和他的团队得到业内认可。2008年，他们受邀为陕西法门寺博物馆精心打造一批1∶1的文物展示精品。展品一经完成，便被有关部门和知名专家一致认为是最逼真、最传神的金银器物。之后，国内一些博物馆纷纷找上门来，让其长期负责馆内文物展品的复制和礼品制作。

　　“白马寺金银器制作技艺的步骤看似简单，却是纯手工操作，学习时间较长，多数年轻人不愿意学习，该技艺面临失传的危险。”王亚强说，现在他每年都要招收学员，培养传承人，把这一技艺传承下去。(记者 余子愚 通讯员 杨晖)(采访对象供图)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·赶走肿瘤君 高难度手术为她“保肾”
  • ·空腹或过量食用柿饼易引起肠梗阻
  • ·参与糖尿病药物临床试验 是当“小白鼠”？
    • 徒步偃师柏峪沟 人在画中游
    徒步偃师柏峪沟 人在画中游
    徒步偃师柏峪沟 人在画中游
        说起赏红叶，您的脑海中定会蹦出木札岭、白云山、老君山等景区的名字。
  • ·深山藏古村 名叫上徐马
  • ·青砖青瓦有故事 景区周边有美食
  • ·赏秋、健身、遛娃、休闲……这个宝藏地儿，就在洛河边儿
    		•
    		 
    百姓呼声
  • · 洛阳机场新增哪些换季航班？官方回应
  • · 洛阳市中医院伊滨院区的最新建设进展
    • 精彩图片
    嵩县白河镇：千年银杏...
    孟津黄河湿地保护区又...
    洛龙区城市管理局：设...
    老城区葛家岭社区邻里...
    精彩热帖

    秋深气爽

    手机抓拍

    隋唐秋色美如画

    火烈鸟
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605