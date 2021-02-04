传承金银器制作技艺 洛阳人王亚强建了一座博物馆

在千年古刹白马寺的西侧，有一座洛阳唐艺金银器博物馆，由白马寺金银器制作技艺第十七代传承人、河南省工艺美术大师王亚强创办，展出从战国到明清的金银器，包括浮雕、镶嵌、錾刻等技艺，造型多样、质地精良。

在千年古刹白马寺的西侧，有一座洛阳唐艺金银器博物馆，由白马寺金银器制作技艺第十七代传承人、河南省工艺美术大师王亚强创办，展出从战国到明清的金银器，包括浮雕、镶嵌、錾刻等技艺，造型多样、质地精良。

令人钦佩的是，2020年11月，河南省工艺美术“琢百花杯”手工原创精品展评，王亚强设计制作的《蝴蝶双鱼戏水银壶》《富贵牡丹纹浮雕银花瓶》《松鹤延年镶嵌银熏炉》等作品同时获得金奖，受到河南省轻工业行业协会表彰。

白马寺金银器制作技艺起源于洛龙区白马寺镇白马寺村，是一种传统手工技艺，其历史可追溯到明代，兴盛于清代，并代代相传。难能可贵的是，在追求智能化的今天，白马寺金银器坚持纯手工制作，展现金银器之美。

王亚强介绍，所谓金银器，是以黄金和白银为基本原料加工而成的器皿、饰件等。自古以来，国人就以黄金和白银作为财富的象征，历来被皇家贵族统治阶层所垄断。

古代金银器制作有专门的机构(如唐代的文思院)，大多数隶属于宫廷或各级官府，制作金银器的工匠代代相传。到了宋代，随着城市的繁荣和商品经济的发展，由于金银器需求量增大，民间也出现了许多金银器手工作坊。明清时期，金银器的制作得到了空前发展，金银饰文化在民间落地生根，制作金银器的工匠逐渐成为一种民间职业。

今年51岁的王亚强，从1980年开始学习金银器制作技艺，40余年来一直潜心钻研，几乎走遍国内各个金银器加工地，吸收各地工艺技法的精髓。

“白马寺金银器制作技艺吸取了中国传统工艺技法，还有所发展，其加工特点为‘精’‘细’。”王亚强说，制作金银器要经过范铸、锤揲、錾花、焊接等步骤，之后再对器物进行打磨、抛光处理。

凭借高超的仿古金银器制作技艺，王亚强和他的团队得到业内认可。2008年，他们受邀为陕西法门寺博物馆精心打造一批1∶1的文物展示精品。展品一经完成，便被有关部门和知名专家一致认为是最逼真、最传神的金银器物。之后，国内一些博物馆纷纷找上门来，让其长期负责馆内文物展品的复制和礼品制作。

“白马寺金银器制作技艺的步骤看似简单，却是纯手工操作，学习时间较长，多数年轻人不愿意学习，该技艺面临失传的危险。”王亚强说，现在他每年都要招收学员，培养传承人，把这一技艺传承下去。(记者 余子愚 通讯员 杨晖)(采访对象供图)