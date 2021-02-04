一夜冲上全网热度第一！黄轩和王一博的新剧凭什么这么“能打”？

一部古装大剧，逼出“粉黑现形记”。这出戏中戏有意思了，《风起洛阳》。

一部古装大剧，逼出“粉黑现形记”。这出戏中戏有意思了，《风起洛阳》。 一部古装大剧，逼出“粉黑现形记”。 这出戏中戏有意思了，《风起洛阳》。 12月1日，原定8点上线的《风起洛阳》并未准时播出，官微表示是因为平台方面的技术问题剧集延迟上线，但神奇的是，首播评论却在平台上按时“上线”了。 正片还没播，神通广大的某平台网友已经仿佛看完六集胸有成竹打起一星，有批评导演叙事镜头的、吐槽演员演技辣眼睛的，说得有模有样有理有据。 与此同时，打五星的粉丝文案也与这些“黑水”同台打擂，直到一小时后剧集正式上线，一时平台评论区的场面是热闹中透出一丝尴尬。 一场技术意外，让影视圈生态完美显出原形。 但，剧集真有神预测追剧的网友说得那么差，黄轩、王一博、宋茜加盟的这部年底重磅压轴大剧，真的扑了？ 硬币的另一面是：该剧一晚冲上全网热度第一， 同时拿下平台热播榜第一。 看上去，观众用脚投票，证明该剧显然并非神预测评论说得那样不堪。可爆款级热度中，是否也有顶流粉丝的助力？ 就想替被这场粉黑大战弄迷糊的普通观众问一句：不粉不黑，这部马伯庸小说改编剧到底拍得怎么样？ 连夜追完六集，我的答案是：剧集还真拍出了一股气。 从熙熙攘攘的市井百态，到引爆全城的豪门大婚；从突如其来的集市厮杀，到告密引发的历史风云..... 包罗万象却又丝丝相扣，汇聚成一个盛世的风气：有昂然正气，也有隐藏于盛世之下的歪风邪气。 这两阵风，起于洛阳，也归于洛阳。 照我说，能拍出这些，不易。那就别让一场令人啼笑皆非的意外，遮住了故事背后，那扑面而来的盛世风华。 凭什么敢这么说？来，一起来——听风。 风起 风起于青萍之末。 洛阳，南市，开市。市井人流如织，商贾往来如常。 但热闹里，潜藏着沉着又死寂的杀机。 一对父女行踪诡异，仿佛在找人，于随着镜头推移，告密父女在前，神秘势力春秋道的杀手在后，不良人高秉烛秘密尾随，引而不发； 杀机，于无声处听惊雷。诸般势力，只待猎物触网的一刻。 此时一心想要逃婚的百里弘毅出现，正上演“舌尖上的洛阳”。这对父女进入当阳酒肆找到他，欲行告密之事。 这，便是猎物触网的一刻。 没说几句话，父女二人就遭人暗杀。 混乱之中，告密者父女在百里二郎掩护下仓皇躲避。 另一边，郡主游南市，内卫武思月陪同，碰巧遇上这边杀机乍现。 各方势力在酒肆集结，不明就里的内卫出来护驾，同来人打成一团。 练舞出身的宋茜，打戏亲自上阵，一连串镜头如行云流水， 唯一可惜的，是头套发际线笔直，略显不自然。 但，瑕不掩瑜，开场仅仅用了15分钟，主要人物悉数出场。 黄轩饰演的不良副帅高秉烛，王一博饰演的工部百里弘毅，以及宋茜饰演的内卫武思月。 一场厮杀过后，刺杀者被围，想要服毒，却被黄雀在后的高秉烛阻止，结果被生擒，关押大理寺。 这就完了？故事才刚刚开始。 接下来就是，前不良副帅高秉烛夜探大理寺。 他袭击守卫，找到凶徒。一开口就是：“掌秋使派我来的，送你去见道尊”。 话音刚落，上去就是三刀。 讲真，这一刻我都被黄轩的面部表情吓到了，如此嗜杀的表情，还是第一次见。 嫌犯被刺后，不惧反笑。“多谢道友”。 高秉烛立马转身，却听见身后的凶徒大笑，“告密者父女已死，神道大事将成，我死而无憾”。 听到这话，高秉烛折返回来，一秒变脸——“告密者已死，告密信销毁了吗？” 这句话一出，嫌犯这才发现面前这位根本不是他的同道中人。 原来，同道是假，套话查案才是真。 第一幕戏落幕？还有后招。 高秉烛虽然捅了凶徒三刀，但刀刀不致命，然而蹊跷的是，凶徒当晚却在医治途中死了。 告密父女，也被春秋道的人杀害。 内卫武思月奉旨调查“告密者”被杀案，以为是高秉烛杀了案件中的嫌疑人。 赶紧自证清白？结果已经脱身的高秉烛反倒不打自招，跳出来自认：人是他杀的。 为何？以身为饵，引真凶背后的势力现身。 是不是有悬疑剧那味了？故事到这里，进度条才刚走完第一集。 但故事到这里，神都小分队已经由这场告密父女被刺案，紧紧联系到一起：“神都第一饕客”百里弘毅是暗杀亲历者，主动去大理寺要求查看“告密者”父女的尸体。 身负仇恨，隐姓埋名，秘密追踪5年，连杀了13位春秋道人的前不良副帅高秉烛本是查案追凶，却主动沦为阶下囚，引蛇出洞。 武思月则作为内卫展开调查，神都最神秘的机构联昉也陷入案件中，全力配合武思月探案。 而高秉烛反复提到的反派组织“春秋道”也已经浮出水面。 “告密者”究竟所告何事，为何刚入神都就被杀人灭口？ 为什么高秉烛第四集手刃神秘人，凭熟悉的手戬断定凶手身份以为大仇得报， 却发现事情没这么简单，明明凶手掉下船的时候手戬不在身上，而河岸尸体的手戬却牢牢地带在身上，是有人在引他入局？ “神机少年”百里弘毅本是逍遥自在的少爷，却被卷入这场风波，父亲被害，生活一夜颠覆，他与这桩案件，到底有何内在牵连？ 很明显，一切背后，一定有人在暗自布局。 但谁是幕后操控人？真正的目的是为何？对于神都，他们到底有着怎样不可告人的计划？ 马伯庸的故事，果然够精彩，在马亲王亲自督工下的剧本改编，够还原。 整个故事，就好像一座精密运转的机关，一环扣一环，步步烧脑、层层反转，情节中没有一处废笔，而且经得起推敲细琢磨。而且，从主角到反派，没有一个是主动降智，就算一个小小的反派棋子，也同样智商在线。 而随着前几集故事铺开，看似一片安宁繁华的神都之下早已暗流汹涌，各方势力在互相拉扯纠缠，戏中有戏，局中有局。 风声过处，是敌是友，难以分辨。 要勘破迷局，神都小分队，势必要—— 捕风 马亲王作品，之所以精彩，不仅在布局，更在紧张刺激的悬疑布局之间，对于各类角色的生动刻画。 风起洛阳最耀眼的风采，还得是那一帮在虚构历史中捕风的风流人物。 这都是一群什么人？ 黄轩饰演的高秉烛，一开场，藏身大理寺做殓尸人，所谓靠山吃山，靠棺材睡棺材。 睡完一夜，缓缓睁眼，伸出双手，扶着棺材板，伸个懒腰。 满脸胡渣的中年废材？其实他是藏着一身本事蛰伏多年，只为给兄弟报仇，和洗刷自己的清白。 把神都搅得天翻地覆被全城通缉，他不但不躲，反倒拖人找关系混进人最多的百里弘毅婚礼现场凑热闹。 吃吃喝喝还贼八卦，瞬间秒变吃瓜群众：“我看八成是被逼婚的。” 种种不着调的做派看上去像个市井混混，接触的都是底层各种不同的人，比如他逃脱时借助的是张俪饰演的风月场老板娘。 但在抓春秋道时，人物的狠就出来了。 黄轩在剧中呈现的打戏，真的打出拳拳到肉的既视感，稳、准、狠，配上越来越密集的鼓点，又酷又燃，丝毫不亚于长安十二时辰的张小敬。 文戏，更是没得说，从凶狠到放松，再到看似心狠手辣，实则有情有义。在破案的过程中，人物的角色形象是随着剧情发展逐步建立起来的。 再说王一博饰演的“神都第一名饕”百里弘毅。 必须首先夸一句马亲王，这个人物，写得太妙。 一开场，是不知人间疾苦的富贵闲人，有心思去研究鲈鱼该做汤，还是做鱼脍，有闲心去等市井小铺的第一碗羊肉汤。 也是这位公子哥，仅仅和高秉烛见了两面，就能推演出高秉烛下一步的行动，甚至准确预判到高秉烛会自首。 还是他，行事处处不循常理。 家里订亲，他说要给未婚妻写休书，老爹惊了… 辞职、和亲爹顶嘴、被打嘴巴子，但为了家族最终妥协，上门迎新还是迟到一时辰，柳家盛气凌人问他是不是想悔婚，他说确有此事，问他为什么又来了，他说为了让我阿爷开心顺遂，亲家惊了。 未婚妻约他洞房之夜一起看《百工要述》，后来他为了查案必须去风月场所，媳妇儿也要一起去，随从说不方便，他歪头问，为何不能？观众都惊了。 单枪匹马闯青楼，被姑娘们吃豆腐，王一博的粉丝都惊了：放下那位公子让我来。 但他万万没想到，自己大婚当天父亲无端死于非命，从此踏上为父报仇之路。 人物写得妙，王一博演得如何？有一说一，没演砸。 虽然，王一博原声出演，不算完美，脸上表情不多，和演技派对戏基本难占上风。 但，胜在角色和他本人重合度够高，百家二郎本就木石心肠，脸上表情不会太多，但人物讨巧，会吵闹，会任性，爱玩玩具，爱吃美食，而且脑子好，王一博照着人物把自己演出来，带着少年人的血性和硬气，就不差。 马亲王作品中，女性角色经常很出彩。这次也不例外。 宋茜饰演的武思月身为内卫，身份特殊，可以直接向圣人汇报工作。开场“保护郡主”、“抓捕逃犯”、“审问罪犯”等一系列行动，可谓英姿飒爽，绝非傻白甜。 宋茜台词虽有瑕疵，但整体人物塑造并无问题，也能演出耿直高能少女的风采。 但开场最出彩的角色，确实不是神都三人组，而是宋轶饰演的七娘柳然，角色最大特点：美。 各种造型换不停，简直就是唐朝版换装秀！ 但，又不是简单的花瓶，虽是豪门大族的儿媳，但也有自己的担当和气度，对小百从不以势压人，而是处处见真心，百家有难，她也有气魄与夫君一起查案同甘共苦。 这个角色，太过瘾。 至此，主要人物交代完毕，三个不同背景、身份各异、看似八竿子打不着的人巧妙串联在一起。各司其职，互相合作，共同办案。 前六集下来，高秉烛一次次以身犯险，逐步获得百里弘毅和武思月的信任。百里弘毅相信高秉烛并且主动让他查验父亲尸体，在武思月的帮助下高秉烛才得以进入内卫查卷宗，“神都小分队”已经初见雏形，有了人气。 有了人气，故事才有了精气。 盛世，才有神气。 洛阳 看起来，《风起洛阳》拍的是各方力量间的角逐，它的主角，当然就是拯救洛阳的神都小分队。 但故事真正的主角，其实是“当春天地争奢华，洛阳园苑尤纷拏”一般充满烟火气息的洛阳城本身。 原著作者马伯庸谈及对《风起洛阳》的创作表示“洛阳的神韵就在于它有一条洛水横贯其中，构成了建筑、人与水的三位一体，因此，在衣、食、住、行上都需要做到尽力地还原。” 如何还原？剧组的办法是直接建了座古城，造景100多处、服装5000多套、造型饰品5000多套、道具共超过1.5万组。 开场一场长长的追捕戏，牵涉出各方势力，也顺便带着观众游览了一下神都的盛景。 必须说，剧中的建筑、妆容、服饰都很有韵味，大到洛阳城中不同坊间的结构布局、人声鼎沸的街市，小到街边各个人物的穿搭，都是细节满满，还原史实。市井生活气息浓郁，南市和不良井可以马上区别开。 但，真正要让观众进入洛阳城，靠的还不是这些大，而是细。 唯有细节，最近历史。 细节在何处？首先是衣。 几位主角，衣着各有不同。黄轩的造型，肉眼可见地糙，是一个洛阳底层人士该有的打扮。 王一博的衣服都很精美，符合角色的身份，也符合人物温润如玉的感觉。 宋茜出场的服装色彩偏淡，剪裁利落，符合武思月的人设。 而宋轶饰演的柳然衣着华丽，符合豪门千金的身份，也可见人物的内心世界。 特别出演的咏梅饰演的武皇出场的时候，造型可见“贵重感”，色泽和质感衬托出人物身份和丰富的阅历感。 仔细看，连群演的妆发造型也都各不相同，剧组真是用心。 其次在食。 《风起洛阳》，吃在洛阳。 第一集那场极其紧张的暗杀追捕戏中，依然闹中取静地安排了一场百里弘毅指导饕客们怎样品尝生鱼片的宴席。 当阳酒肆里的冷泉黑鱼，将鱼肉片至薄如蝉翼，辅以大豆高汤熬煮，方可入口。 剧中描述，正符合《洛阳伽蓝记》里记载的:“别立市於洛水南，号曰四通市，民间谓永桥市。伊洛之鱼，多於此卖，士庶须脍，皆诣取之。鱼味甚美。” 所谓洛鲤伊鲂，贵於牛羊。 吃，是人与一方水土，最日常也最亲密的关系。 《长安十二时辰》里，张小敬在西安吃羊，而本剧中百里弘毅在洛阳吃鱼。因为洛阳四面环山，伊水洛水两条河哺育着大量的河鲜。 从不同地域的吃食里，观众就闻到了一千多年前那片土地最为平常的烟火。 接稳了地味，也接稳了人味。 人物在古城里发生的事情，也就变成故事。 衣食住行，就从庙堂、江湖，朝堂、市井，烟火、人情之中，铺开了一幅盛世画卷，也一针一线地拼凑成一个时代的风貌。 最后描绘出在历史书里难以读到的，时代的烟火气。 但，光拍出盛世就够了？ 故事还拍出了盛世的隐忧。 故事背景，是大周特有的告密制度。武皇登基之初，为稳定帝位，大兴告密之风，曾经告密之风盛极神都，后来随着酷吏遭到反噬，大面积倒台，再无人告密。 直到剧中出现的告密者，打破了神都的宁静。 表面风平浪静国服民安背后，其实是波涛暗涌。 在古都上演的，终究是历史中多方力量的竞逐。 一场刺杀，如同沙盘战役，演示着多重势力较量下的历史历程：武皇退出，盛唐回归。 但历史风云变幻，朝代更迭，唯有洛阳古都城市始终屹立不倒。 盛宴 看头六集，会觉得《风起洛阳》节奏极快，分支也多。 一会出现一个人物，许多人物的背景故事也不明了，互相之间的关联更不清楚。 而故事衔枚疾走，就连主要人物也是在一场场对决中逐渐交代，习惯倍速看剧的观众，很容易看得一头雾水。直到聚精会神，开动脑筋追完几集，多点成线，才能渐渐捋清整个故事的脉络。 故事主线是神都小分队破解春秋道的阴谋，但每个角色都有自己的副线，比如黄轩这边要给兄弟报仇，王一博这边要查出父亲身死的真相，主线与副线交织，悬念一个接一个，这样的快节奏，正好更加营造了案件的紧张氛围。 故事越往后推，局势就更严峻一分，神都小分队就要面临更大的压力，赌上更多自己珍惜的东西，孤注一掷，这是一场成王败寇的绝杀赌局。 原本单纯的追凶查案，随着剧情推进，又揭开更大的秘密，让人更加期待接下来的故事发展。 整部剧，就像是一场给观众的盛宴。 但盛宴中最动人的，还是神都洛阳里的人。 高秉烛一开始生无可恋，一心只想复仇，可越到后来，整个人的心变得越柔软，比如，他和武思月眼看着“春秋道”把工人们关进小屋，准备放火杀人灭口，武思月急了要去救人。 高秉烛最初想的是拦着武思月，避免暴露行踪，但看到救火的武思月有危险，他不甘心放弃眼前的线索但还是返回去救人了。 百里二郎哪怕手无缚鸡之力，也敢当场以沸水泼歹人，救告密者父女。 神都小分队能走到一起，不仅因为共同的目标，更因为他们本就是一种人。 有种人，活着就不是为自己，而是为了保护洛阳，和洛阳城里的人。 这正是《风起洛阳》真正最精彩的地方。 过去一段时间，古装剧在银幕上越来越少。 即使有，也是永无止境的权谋计算、勾心斗角。 而当主创们瞄准更为宽广的历史文化，以及历史中的人。《风起洛阳》就成了一部真正的历史大剧。 故事是虚构的。但某种程度上，《风起洛阳》拍出了历史中盛世的风骨—— 神都小分队，其实正是从历史中来。 由于剧集市场上古装悬疑剧的稀有，使得《风起洛阳》从开机立项之初便是备受关注，加之顶流的影响力，几乎每逢动作都必上热搜。也引发了一场开播后的粉黑大战。 但透过这些纷扰，在故事中层层构建的人气、精气、神气之中，一个神都小分队，终于重新展现出一个“真实”的盛唐气象。 那片盛世背后——真正灿烂的，不止是宏伟建筑，偌大城池，甚至也不只是一个时代的繁华风貌，华衣美食，而是人，是人身上的精气神。 神都洛阳之所以了不起，凭的是高秉烛“明知不可为而为之”的韧性；是百里弘毅“君子和而不同”的高洁，是《风起洛阳》中每一个平凡布衣，身上透露出的一个盛世的气场。 酷毙！ 这，才是《风起洛阳》最令我着迷的地方。 洛阳，十三朝古都，知其伟大，但何以伟大？透过悬疑故事，历史风云，我看见了——人。②