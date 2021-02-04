洛邑古城一期续建工程传来新动态

深秋时节，隋唐大运河国家文化公园老城片区景色怡人，不少市民和游客到公园内漫步、游玩。

深秋时节，隋唐大运河国家文化公园老城片区景色怡人，不少市民和游客到公园内漫步、游玩。

隋唐大运河国家文化公园老城片区项目东至巡河路，西至新街，南至滨河北路，北至九都东路。项目占地约209亩，总投资15亿元，总建筑面积4万余平方米，主要建设隋唐大运河桥坊公园、隋唐大运河博物馆、地上生态停车场、地下两层停车场、亲水广场等。

“地上区域约2.3万平方米公园已建成开放，目前正在进行北区地下主体施工及绿化施工等，工程量整体完成88%。”该项目相关负责人介绍，项目预计明年牡丹文化节前全部开放，建成后可全面展示洛阳隋唐大运河悠久的历史、灿烂的文化、多元的功能，集旅游、观光、休闲、文教于一体的大型景观公园。

今年以来，老城区牢固树立“项目为王”理念，深入落实“三个一批”要求，以项目论英雄，以项目促发展，取得了扎实成效。活动开展以来，签约一批项目15个，总投资249.2亿元；开工一批项目55个，总投资353亿元；投产一批项目13个，总投资39.9亿元。老城区各部门提前部署、强化措施，针对项目中存在的问题和需求，积极协调有关部门共同研究解决措施，为企业纾困解难，为项目鼓劲助力，推动重大项目尽快开工投用。

日前，位于老城区东南隅柳林街的洛邑古城一期续建工程已开挖土地。该项目规划占地约90亩，建筑面积约8.25万平方米，总投资约8亿元。项目主要建设仿豫西民居形式的驿站、会议中心、商业、多功能中心、剧院、书院、配套用房等，同时包含历史建筑修缮工程。项目紧紧围绕省委书记楼阳生在洛调研指示要求，营造“梦里盛唐、尽在洛邑”的浓厚场景氛围，强化文化遗产保护，丰富载体、创新业态，打造沉浸式体验，塑造“行走洛阳、读懂历史”文化品牌。

截至目前，投资37亿元的时光洛城商业综合体项目正在基础施工；投资16亿元的翠云谷乡村振兴产业经济带项目正在加紧建设；总投资8亿元的翠云阁项目已出正负零……

“老城区坚持将项目建设作为经济发展的‘牛鼻子’，集中精力盯进度，一门心思抓开工，全力以赴促投产，以项目建设实现创新驱动，推动经济高质量发展，为全面建设社会主义现代化新洛阳贡献老城力量。”老城区主要负责人说。(洛报融媒记者 李冰 通讯员 刘雨震)