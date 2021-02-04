洛阳市隋唐大运河公园（东区）何时全面开放？ 市文保集团最新回复

近日，有网友在洛阳网百姓呼声频道发帖称：隋唐大运河国家文化公园（东区）前段时间只开放了部分区域，什么时候可以全面开放？
近日，有网友在洛阳网百姓呼声频道发帖称：隋唐大运河国家文化公园（东区）前段时间只开放了部分区域，什么时候可以全面开放？
近日，有网友在洛阳网百姓呼声频道发帖称：隋唐大运河国家文化公园（东区）前段时间只开放了部分区域，什么时候可以全面开放？
洛阳市文保集团回复：隋唐大运河国家文化公园（东区）临河区域已于2021年牡丹文化节期间对外开放。目前正在实施大运河公园东西两侧引退水工程，为了确保广大市民的人身安全，对瀍河堤顶路进行暂时封闭，待引退水工程施工完毕后即可重新对外开放。按照市委、市政府工作部署，隋唐大运河国家文化公园（东区）年底前基本建设完成，对外开放。
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