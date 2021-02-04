年底前，洛阳将建成一批新文旅地标

刚刚，洛报融媒记者从正在进行的洛阳市人大常委会黄河流域生态保护和高质量发展专题询问会议现场获悉，年底前，洛阳将建成一批新的文旅地标。

刚刚，洛报融媒记者从正在进行的洛阳市人大常委会黄河流域生态保护和高质量发展专题询问会议现场获悉，年底前，洛阳将建成一批新的文旅地标。

洛阳市人大常委会委员郭爱和就文旅融合发展进行提问。

对此，洛阳市文化广电和旅游局局长胡大鹏表示——

年底前，洛阳将建成隋唐大运河国家文化公园、隋唐大运河文化博物馆、东方博物馆之都研学营地、阳光工业游园、大谷关、隋唐西市、东方文创园二期、南城墙遗址保护展示工程和黄河流域非物质文化遗产保护展示中心等项目，形成新的文旅地标，为文旅文创产业发展提供更大空间，让游客有更多选择。

洛阳将出台支持文化创意产业发展行动方案，挖掘活化更多洛阳历史文化IP，推出考古盲盒、辟邪系列等“东方博物馆之都”系列特色文创产品，打造唐白瓷、青铜器、洛阳三彩、澄泥砚等知名文创品牌，建设“洛阳礼物”品牌形象店100家以上。同时，大力培育数字创意、线上演播、沉浸式体验等新业态，打造九洲池剧场式演出、应天门北广场数字隋唐沉浸式体验馆等“洛阳演艺”。积极引进知名文旅企业参与乡村旅游民宿开发建设，引导乡村旅游民宿连点串线成片发展，打造“伏牛山居”“黄河人家”“河洛人家”等民宿品牌。创新旅游产品体系，促进红色旅游、工业旅游、生态旅游、康养旅游提质升级，满足人民群众特色化、多层次旅游需求。

洛阳还将推动景区更大力度门票降价，鼓励公共资源型景区淡季免费开放，持续开展“乘高铁半价游洛阳”等活动，稳步扩大洛阳都市圈旅游年票覆盖范围。强化与郑州、西安都市圈的文旅区域协作，加强与联合国世界旅游组织、世界旅游联盟等国际旅游组织合作，积极参加对外文化交流活动，不断提升洛阳国际知名度。(洛报融媒记者 智慧 见习记者 梁笑宇 通讯员 何燕)