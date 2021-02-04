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洛阳疾控最新提醒：近期到过有病例报告地区的来（返）洛人员，应主动进行核酸检测
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.24 19:06

　　24日，洛报融媒记者从洛阳市疾控中心获悉，该中心就本轮疫情发布最新提醒：国庆假期后从西北地区来(返)洛人员，须主动报备社区、接受核酸检测和相应健康管理；近期到过有病例报告地区的来(返)洛人员，主动进行一次核酸检测。

　　据国务院联防联控机制新闻发布会通报，本次疫情波及范围广、传染性强。自10月17日多地关联聚集性疫情发生以来，截至10月23日24时，已波及11个省份，累计报告133例感染者。

　　洛阳市疾控中心专家朱鑫介绍，疫情风险就在身边，每一位市民都应时刻保持警惕，切实做好个人防护。据通报，北京本起疫情涉及的自驾游旅行团中，确诊病例陈某林、刘某敏二人自内蒙古旅游返京后，出现咽痛发热症状，仍外出就餐，邀请多人到居所打麻将；10月19日其旅行地升级为中风险地区后，二人仍未报告，未前往正规医院进行核酸检测和接受正规医学治疗，自行购买体温计、药物。目前，一同打麻将的8人中已有5人确诊。北京警方已对二人刑事立案侦查。

　　“面对疫情大环境，如果能保持警惕，会降低‘坑了一座城’这种风险，更有可能成为‘救了一座城’的平民英雄。”朱鑫介绍，这几天，接待杭州旅行团的宁夏司机董文军，在疫情出现后凭借着社会责任感，劝说旅行团成员改变行程先做核酸检测，最终成功发现4例确诊病例，阻断了一条甚至多条疫情传播链，因此也备受赞誉。

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[ 责任编辑：唐好优 ]
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