本轮疫情传播链已涉7省区市！洛阳疾控再发提醒

“继陕西通报确诊病例信息后，19日，有六省区市也发现核酸阳性人员，四地已上调风险等级，亟须引起广大市民重视。”19日，洛阳市疾控中心再发提醒，此轮疫情传播链再度延长，广大市民须提高警惕，落实疫情防控举措，尽快完成接种新冠疫苗接种及加强免疫。

“继陕西通报确诊病例信息后，19日，有六省区市也发现核酸阳性人员，四地已上调风险等级，亟须引起广大市民重视。”19日，洛阳市疾控中心再发提醒，此轮疫情传播链再度延长，广大市民须提高警惕，落实疫情防控举措，尽快完成接种新冠疫苗接种及加强免疫。

截至19日12时，除陕西通报情况外，宁夏银川检出1名自驾团同行人员阳性，内蒙古额济纳旗新增5例确诊病例、二连浩特市新增2例确诊病例，湖南长沙通报1例外省输入确诊病例，甘肃兰州通报6人核酸阳性，贵州遵义通报1例外省关联确诊病例，北京丰台通报1例核酸阳性，为宁夏一病例的密接人员。

19日起，内蒙古二连浩特市锡林社区、西城社区调整为新冠肺炎疫情中风险地区。兰州市城关区云祥小区、兰州市城关区雁北路天庆丽舍小区调整为中风险地区。

“建议国庆假期后去西北旅游者主动进行核酸检测，特别是和上述感染者轨迹有重合者，须主动进行核酸检测，主动报备的同时做好个人防护，居家健康监测14天，市民须配合疾控部门的调查。”市疾控中心专家朱鑫提醒，除上述人员之外，如果是密接、次密接，高中风险地区返洛人员，或者健康码呈黄码、红码者，也须按疫情防控规定进行集中隔离。

朱鑫说，目前，国内外疫情防控形势仍严峻复杂，请大家继续保持高度的防护意识，绷紧疫情防控这根弦，不要存侥幸心理，记住危险源于大意。

具体来说，日常出行须坚持科学配戴口罩，勤洗手、常通风、不聚集，保持安全社交距离，养成良好卫生习惯。如非必要，不要前往中高风险地区，每个人都要成为自己健康的第一责任人。当前，我市已开打新冠疫苗加强针，符合条件的市民应尽早全程接种新冠疫苗，尽量避免感染的风险，共筑免疫屏障。(洛报融媒记者 王博东 见习记者 李雅君 通讯员 梁秀梅)