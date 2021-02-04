疾控专家提醒：新冠疫苗加强针与其他疫苗接种间隔应大于14天

近日，我市全面启动新冠疫苗加强针接种工作。

近日，我市全面启动新冠疫苗加强针接种工作。目前，接种点接种情况如何？市民有哪些关心的问题？昨日，记者走访我市新冠疫苗接种点，为您打探最新情况。

昨日上午，在洛龙区一个接种点，记者见到来打疫苗的宋先生。“我一直盼着加强针呢，因为常年做生鲜冷链运输工作，早打加强针心里就早踏实，能降低感染风险，多一层保障。”宋先生说。

“根据目前新冠疫苗加强针的接种要求，已完成全程疫苗接种满6个月的18岁及以上人群可实施加强免疫，目前优先对特殊行业从业人员接种，如感染高风险人群和保障社会基本运行的关键岗位人员，以及因工作、学习、交流等确需出境的人员。”市疾控中心相关负责人说，近日，陕西等地出现确诊病例，且疫情传播链条不断延长，再次提醒大家，符合条件的应尽快完成新冠疫苗全程接种及加强免疫，共筑免疫屏障。

记者走访多个接种点了解到，大家关于新冠疫苗加强针的问题集中在两个方面：一个是和此前新冠疫苗相比，新冠疫苗加强针的安全性如何；另一个是正值流感高发季，流感疫苗和新冠疫苗加强针能否同时打。

对此，市疾控中心免疫规划专家王伟介绍，此前，国药中生、北京科兴分别发布了关于新冠疫苗加强针的研究结果，证明接种加强针仍然像接种第一剂次和第二剂次新冠疫苗一样安全。加强免疫没有严重的不良反应发生，且受种者的抗体水平大幅提升。加强免疫14天后，抗体水平相当于原来的10倍至30倍；6个月后，抗体能维持在较高水平，并且对德尔塔等变异株出现良好交叉中和作用。

对于新冠疫苗加强针和流感疫苗的接种间隔问题，王伟提醒，根据今年发布的《新冠病毒疫苗接种技术指南(第一版)》的建议，暂不推荐新冠疫苗与其他疫苗同时接种，其他疫苗与新冠疫苗的接种间隔应大于14天。“根据技术指南，接种新冠疫苗加强针时，也应与流感疫苗等其他疫苗间隔大于14天。”王伟说。(记者 王博东 见习记者 李雅君 通讯员 梁秀梅)