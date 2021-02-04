洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

疾控专家提醒：新冠疫苗加强针与其他疫苗接种间隔应大于14天

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.20 08:33

　　近日，我市全面启动新冠疫苗加强针接种工作。目前，接种点接种情况如何？市民有哪些关心的问题？昨日，记者走访我市新冠疫苗接种点，为您打探最新情况。

　　昨日上午，在洛龙区一个接种点，记者见到来打疫苗的宋先生。“我一直盼着加强针呢，因为常年做生鲜冷链运输工作，早打加强针心里就早踏实，能降低感染风险，多一层保障。”宋先生说。

　　“根据目前新冠疫苗加强针的接种要求，已完成全程疫苗接种满6个月的18岁及以上人群可实施加强免疫，目前优先对特殊行业从业人员接种，如感染高风险人群和保障社会基本运行的关键岗位人员，以及因工作、学习、交流等确需出境的人员。”市疾控中心相关负责人说，近日，陕西等地出现确诊病例，且疫情传播链条不断延长，再次提醒大家，符合条件的应尽快完成新冠疫苗全程接种及加强免疫，共筑免疫屏障。

　　记者走访多个接种点了解到，大家关于新冠疫苗加强针的问题集中在两个方面：一个是和此前新冠疫苗相比，新冠疫苗加强针的安全性如何；另一个是正值流感高发季，流感疫苗和新冠疫苗加强针能否同时打。

　　对此，市疾控中心免疫规划专家王伟介绍，此前，国药中生、北京科兴分别发布了关于新冠疫苗加强针的研究结果，证明接种加强针仍然像接种第一剂次和第二剂次新冠疫苗一样安全。加强免疫没有严重的不良反应发生，且受种者的抗体水平大幅提升。加强免疫14天后，抗体水平相当于原来的10倍至30倍；6个月后，抗体能维持在较高水平，并且对德尔塔等变异株出现良好交叉中和作用。

　　对于新冠疫苗加强针和流感疫苗的接种间隔问题，王伟提醒，根据今年发布的《新冠病毒疫苗接种技术指南(第一版)》的建议，暂不推荐新冠疫苗与其他疫苗同时接种，其他疫苗与新冠疫苗的接种间隔应大于14天。“根据技术指南，接种新冠疫苗加强针时，也应与流感疫苗等其他疫苗间隔大于14天。”王伟说。(记者 王博东 见习记者 李雅君 通讯员 梁秀梅)
[ 责任编辑：潘亮 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·70岁母亲声音颤，儿子急得坐不住了
  • ·头晕呕吐、走不稳路 他患了脑干胶质瘤
  • ·气得胃疼真是病！ 心情不爽牵连肠胃
    		•
    走进薄姬岭 一日阅千年
    走进薄姬岭 一日阅千年
    走进薄姬岭 一日阅千年
        在孟津区麻屯镇，有这样一个低调的古村，这里处处可见爬满青藤的石墙，长着青苔的黛瓦，精巧雕刻的飞檐斗角...
  • ·景区送福利，预约先做好！这份出游攻略请收好
  • ·洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
  • ·洛阳的秋，也有粉红“少女心”
    		•
    		 
    百姓呼声
  • · 洛阳机场新增哪些换季航班？官方回应
  • · 洛阳市中医院伊滨院区的最新建设进展
    • 精彩图片
    “筑巢引凤”打造“青...
    趣味运动会 老年人玩出...
    高新区丰李镇崔昆明：...
    洛阳86岁老人回忆：设...
    精彩热帖

    蓝莲

    秋风牡丹

    情景人像

    重阳闻菊香 登高致远方
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605