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速看！河南省疾控中心再发重要提醒
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.21 09:52

　　近日，国内多地相继报告新冠肺炎本土确诊病例，已经波及甘肃、贵州、陕西、宁夏、内蒙古、湖南、北京及河北等多个省市，全国新增内蒙古阿拉善盟额济纳旗达来呼布镇、锡林郭勒盟二连浩特市锡林社区、西城社区和甘肃兰州市城关区云祥小区、雁北路天庆丽舍小区5个中风险区，疫情防控形势复杂严峻。为进一步落实“外防输入、内防反弹”防控策略，最大程度降低疫情输入传播风险，河南省疾控中心再次发布重要提醒：

　　一、及时主动报备，积极配合防控措施。9月30日以来有内蒙古锡林郭勒盟旅居史、10月6日以来有内蒙古阿拉善盟旅居史、10月9日以来有甘肃省张掖、酒泉、嘉峪关旅居史、10月15日以来有陕西西安市、宁夏银川、甘肃兰州、贵州遵义旅居史、10月16日以来有北京丰台区旅居史、10月17日以来有湖南长沙市旅居史、10月18日以来有宁夏吴忠市、河北邢台市旅居史的入(返)豫人员，或与各地公布感染者行动轨迹有交集的人员，请第一时间主动向所在地社区(村居)、工作单位或所住酒店报备，按要求配合落实健康监测、核酸检测、隔离医学观察等防控措施。

　　二、持续关注疫情动态，非必要不前往涉疫地区。及时关注各地发布的最新疫情信息和病例活动轨迹。如发现与公布的病例行动轨迹有交集者，要主动向居住地所在社区、工作单位或所住酒店报备，并配合落实相关管控措施。非必要不前往涉疫地区，跨省市旅行、出差时应保持高度警惕，提前了解中高风险地区变化情况，全程严格做好个人防护，从外省返(来)豫后，建议主动做一次核酸检测并进行14天自我健康监测，一旦出现发热、干咳、乏力、咽痛、嗅(味)觉减退、腹泻等症状，不自行诊治，在做好个人防护前提下，及时到就近的发热门诊就诊，并主动告知近期旅居史和相关人员接触史等。

　　三、遵守防控要求，关注健康码变化。前往酒店、餐饮店、图书馆、商超、农贸市场、景区景点、影剧院、酒吧、网吧、展馆、机场、火车站等公共场所时，要遵守测温、健康码查验、佩戴口罩等常态化防控措施要求。密切关注自己及家人健康码变化，如出现红码或黄码，请第一时间主动向所在地社区(村)报告，接受社区(村)管理，配合做好核酸检测、健康监测、集中(居家)隔离管理等，期间严格做好个人防护，避免乘坐公共交通工具、出入公共场所、参加聚会聚餐。

　　四、持续增强防护意识，保持卫生习惯。应坚持随身携带口罩、科学佩戴口罩(尤其是在乘坐公共交通工具或进入人员密集场所)、勤洗手、常通风、公筷制、咳嗽礼仪等良好卫生习惯和健康生活方式，尽量避免到人群聚集、空间密闭、通风较差场所活动。

　　五、尽早接种新冠疫苗，共筑免疫屏障。接种新冠病毒疫苗是预防新冠肺炎最经济、最有效的方法。近日，河南已全面启动新冠病毒疫苗加强针接种工作，请符合接种条件且无疫苗禁忌症者，尽早接种新冠病毒疫苗，共筑免疫安全屏障。（来源：河南疾控）⑥
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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