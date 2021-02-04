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洛阳疾控再发提醒：近期非必要不出行 有西北旅行史人员主动报备并核酸检测
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.21 20:31

　　21日，洛报融媒记者从洛阳市疾控中心获悉，西北本轮疫情已涉及多省旅行团，传播链不断延长，疫情防控警钟再次敲响！洛阳市疾控中心在接连两天发布提醒信息后，就最新情况再次提醒。

　　自10月17日陕西通报新增2例外省游客核酸检测阳性病例以来，陕西、内蒙古、甘肃、宁夏、湖南、贵州、北京、湖北等多个省区市相继报告发现感染者(新冠肺炎确诊病例+无症状感染者)。而在此次西北旅游相关的疫情传播链之外，20日，紧邻我市的南阳西峡县发现一例境外输入新冠肺炎无症状感染者，当地已追踪上百名密接人员。

　　21日，洛阳市疾控中心再次明确提醒，近期非必要不出行，凡是有西北旅行史的人员都主动报备，主动进行一次核酸检测，这样对自己负责，对大家也负责。

　　面对再度严峻的疫情防控形势，市疾控中心传染病预防控制专家朱鑫也再次提醒广大市民，科学防控，理性对待，正常生活，“疫情进展到现在已经快两年，大家都想无拘无束、无忧无虑的生活，但我们的生活已经变了。当下，我们的正常生活就是戴口罩、勤洗手、用公筷、一米线、保持社交距离，把这些事扎实做好，我们的防控就没有问题。”

　　对于南阳西峡这一阳性症状长潜伏期的感染者，朱鑫也指出广大市民需要警惕的环节。“该感染者进行7天的居家健康监测均无异常，但居家期满后‘双检’结果为阳性，当地流调发现上百名密接人员，足以说明，我们在居家健康监测或隔离时，要真正落实疫情防控举措，尽量减少与他人接触，一旦有疫情可减少波及面，对自己负责也是对他人、对社会的负责。”他说。（洛报融媒记者 王博东 通讯员 梁秀梅 张东晓）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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