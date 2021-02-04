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洛阳疾控发布紧急提醒！这些人员请及时报备
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.18 14:55

　　今日上午，陕西省卫健委发布通报，陕西新增6例本土确诊病例、1例本土无症状感染者。“据悉，这7人均属一旅行团成员，当前虽是秋高气爽出行时节，但疫情防控不能丝毫大意。”今日，就陕西此番疫情，洛阳市疾控中心发布紧急提醒。

　　10月17日，陕西西安最先通报2例外省游客(闫某和姜某某二人系夫妻)核酸检测阳性病例，轨迹涉及甘肃张掖和嘉峪关、内蒙古阿拉善盟、陕西西安等当季热门旅游城市。与此同时，宁夏银川市于17日对陕西核酸检测阳性人员的密切接触者艾某某进行追踪排查，艾某某核酸检测阳性，18日经宁夏回族自治区疾控中心复核结果仍为阳性。

　　“据西安市疫情防控指挥部通报，据调查，闫某和姜某某在甘肃省嘉峪关市中医医院做核酸检测后，结果异常，当地通知该2人原地等候，但2人自行离开。在抵达西安市再次做核酸检测后，2人被采取隔离留观措施。”市疾控中心专家朱鑫提醒，市民在出行期间必须做好个人防护，出现体温或健康码异常情况的，必须严格落实疾控部门或医疗机构的管控措施。

　　陕西河南接壤，两地人员流动频繁，市疾控中心提醒：

　　(一) 10月2日以来有甘肃张掖市旅居史，6日以来有内蒙古阿拉善盟旅居史，14日以来有甘肃嘉峪关市旅居史，15日以来有陕西西安市旅居史，16日以来有宁夏银川市旅居史的来(返)洛人员、所有健康码“红码”和“黄码”人员，请第一时间到所在村(社区)、工作单位或所住酒店报备，落实核酸检测并配合落实相关防控措施。

　　(二) 广大市民非必要不要前往病例轨迹相关城市。如必须前往，请务必做好个人全程防护，定期开展核酸检测，做好健康监测，避免参加聚集性活动和前往人员密集场所。

　　(三) 市民要加强自我防护，外出规范佩戴口罩，保持社交距离，做好个人卫生，保持环境通风良好。避免到人群聚集、空间密闭、通风不良场所活动。如需要前往各类室内的娱乐、休闲场所，提前预约、有序进入，并减少在密闭场所的逗留时间，同时配合测温、查码、扫码、一米距等防疫规定。

　　(四) 外省旅游、出差返洛的市民，建议主动做一次核酸检测，并自我观察14天，做好健康监测。一旦出现发热、干咳、乏力、嗅觉味觉减退、鼻塞、流涕、咽痛、结膜炎、肌痛腹泻等不适症状时，及时到就近的发热门诊就诊，并主动告知医生自己的旅居史。就诊过程中请做好个人防护并不得乘坐公共交通工具。

　　(五) 市民在处理境外邮寄物品或国内涉疫地区的快递包裹时,做好个人防护，尽量在室外拆包,做好手卫生和物品消毒处理。

　　(六) 接种新冠疫苗是预防控制新冠肺炎传播的最经济有效、最方便的措施，当前我市已启动重点人群加强免疫接种工作，请符合新冠疫苗接种条件的群众积极主动接种新冠疫苗，共筑免疫屏障。（洛报融媒记者 王博东 见习记者 李雅君 通讯员 梁秀梅 张东晓）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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