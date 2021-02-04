回乡创业吧！洛阳出台一揽子好政策支持乡贤返乡创业

河洛乡贤回家乡创业吧！日前，洛阳市委农村工作领导小组印发《关于以乡贤返乡创业为抓手发展乡村产业的实施方案》，明确7个方面20条支持措施，鼓励引导企业家、外出务工人员、大中专院校毕业生、退役军人等乡贤返乡创业，助力乡村产业发展，全面推进乡村振兴。

河洛乡贤回家乡创业吧！日前，洛阳市委农村工作领导小组印发《关于以乡贤返乡创业为抓手发展乡村产业的实施方案》，明确7个方面20条支持措施，鼓励引导企业家、外出务工人员、大中专院校毕业生、退役军人等乡贤返乡创业，助力乡村产业发展，全面推进乡村振兴。

以乡贤返乡创业为抓手发展乡村产业，是洛阳市第十二次党代会提出的重大决策。根据方案，洛阳各县区要把乡贤返乡创业作为“一把手”工程，进一步完善体制机制、创新政策举措、强化服务保障，优化创业环境、降低创业成本、提升创业带动就业能力，鼓励乡贤返乡创业，推动资金回流、项目回归、信息回传、人才回乡。

到2021年年底，支持乡贤返乡创业体制机制更加健全，政策体系更加完善，创业环境更加优化；到2023年年底，全市各类返乡创业乡贤达到10万人，领办各类经营主体2万个，带动就业40万人以上；到2025年年底，打造一批在全省范围内具有较强影响力的返乡创业示范园区，全市各类乡贤返乡创业人员达到20万人以上，领办各类经营主体5万个，带动就业人数达到100万人左右，推动市场主体活力进一步迸发，乡村产业链更加完善，业态更加丰富，一二三产进一步融合发展，产业转移承接能力进一步增强，带动就业能力进一步提升。