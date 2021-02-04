中国共产党洛阳市第十二次代表大会审议并批准江凌同志代表中国共产党洛阳市第十一届委员会所作的工作报告。

中国共产党洛阳市第十二次代表大会关于中共洛阳市第十一届委员会工作报告的决议

(2021年9月29日中国共产党洛阳市第十二次代表大会通过)

中国共产党洛阳市第十二次代表大会审议并批准江凌同志代表中国共产党洛阳市第十一届委员会所作的工作报告。大会认为，报告高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，站位高远、主题鲜明、内涵丰富，具有很强的政治性、思想性、战略性、指导性，体现中央精神，紧扣省委部署，切合洛阳实际，反映人民意愿，是指导全市上下在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌、奋力谱写新时代中原更加出彩洛阳篇章的重要文件。

大会同意报告对十一届市委工作的评价。一致认为，十一届市委团结带领全市人民，深入贯彻习近平总书记重要指示和党中央、省委决策部署，积极抢抓机遇、应对挑战，圆满完成市第十一次党代会确定的目标任务。全市综合实力显著增强，民生福祉不断增进，文化优势更加凸显，生态环境持续改善，社会大局和谐稳定，政治局面安定团结，党的领导全面加强。更为重要的是，关系洛阳发展全局的重要领域发生了标志性甚至根本性变化，洛阳战略定位显著提升，脱贫攻坚全面胜利，城市建设变化巨大，转型发展持续深化，政治生态明显好转。经过全市上下的共同奋斗，洛阳已经站在新的历史起点上。

大会赞同报告对过去五年工作经验与启示的总结。指出成绩的取得，最根本的是有以习近平同志为核心的党中央的坚强领导，有习近平新时代中国特色社会主义思想的科学指引，在举旗定向中把准了“国之大者”；最关键的是从满足人民美好生活需要出发，从解决发展不平衡不充分问题出发，在务本求实中明晰了工作抓手；最重要的是以强烈的历史使命激励党员干部担当作为，以共同的奋斗目标引领全市上下真抓实干，在凝心聚力中形成了硬核力量。强调必须坚定自觉贯彻落实习近平总书记重要指示和党中央、省委决策部署，以实际行动践行“两个维护”，确保各项工作方向明、路子正、效果好；必须把洛阳放在时代大背景、全国大格局中去审视，抢抓机遇、找准抓手、善作善成，更好地积势蓄势谋势、识变应变求变；必须完整准确全面贯彻新发展理念，把创新摆在发展全局的核心位置，着力调结构、转方式、换动能，走好老工业基地转型发展之路；必须树牢干事创业的鲜明导向，扭住事关洛阳发展全局的重大问题，抓具体、抓落实，把打基础、利长远的事情做好，推动洛阳发展不断取得新的更大成就。