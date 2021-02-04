圆满完成大会各项任务后，29日下午，中国共产党洛阳市第十二次代表大会胜利闭幕。

中国共产党洛阳市第十二次代表大会胜利闭幕

江凌主持闭幕式并致闭幕词 徐衣显、杨骁出席

会议通过关于中共洛阳市第十一届委员会工作报告的决议和关于中共洛阳市纪律检查委员会工作报告的决议

圆满完成大会各项任务后，29日下午，中国共产党洛阳市第十二次代表大会胜利闭幕。

大会执行主席江凌、徐衣显、杨骁、娄会峰、王琰君、陈淑欣、何伟、李新建、王飞、李保国、王军、李杏在主席台前排就座。主席团其他成员也在主席台就座。

江凌主持大会闭幕式。

大会应到代表488名，实到会472名，符合规定人数。

会议以举手表决的方式，通过了《中国共产党洛阳市第十二次代表大会关于中共洛阳市第十一届委员会工作报告的决议》，通过了《中国共产党洛阳市第十二次代表大会关于中共洛阳市纪律检查委员会工作报告的决议》。

江凌致闭幕词。江凌说，市第十二次党代会已经圆满完成各项任务，就要胜利闭幕了。这次大会，审议通过了市委、市纪委工作报告，选举产生了新一届市委、市纪委领导集体，选举产生了洛阳市出席省第十一次党代会代表，为洛阳发展描绘了新的宏伟蓝图、提供了坚强政治保证和组织保证。大会期间，各位代表展现了饱满的政治热情、强烈的使命担当、良好的精神风貌。大会开出了高举旗帜的政治自觉，开出了聚力发展的鲜明主题，开出了共铸辉煌的强大合力，是一次民主、团结、求实、奋进的大会，必将激励全市广大党员干部群众以更坚定的信心、更昂扬的斗志，重整行装再出发，撸起袖子加油干，在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌。

江凌代表大会主席团，向新当选的市委委员、市委候补委员、市纪委委员和省党代会代表表示祝贺；代表新当选的同志，对全体代表和全市40多万党员的信任表示衷心感谢。江凌表示，重振洛阳辉煌是一棒接一棒的“接力赛”，要以“功成不必在我”的精神境界和“功成必定有我”的历史担当，全力跑好自己这一棒，奋力跑出“加速度”，努力交出一份无愧于党、无愧于人民、无愧于时代的优异答卷。

江凌指出，这次大会最重要的成果，是聚焦“在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌”，对关系洛阳发展的全局性和根本性问题进行研究谋划、集思广益，进一步深化了认识、凝聚了共识。要进一步把准重振洛阳辉煌的总方针总要求，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，自觉把工作放在全国大格局、时代大背景下去审视，在全局中谋划、在大局下行动，把“两个维护”落实到重振洛阳辉煌的各项工作中，确保各项工作方向明、路子正、效果好，确保习近平总书记重要指示和党中央决策部署在洛阳落地生根、形成生动实践。要进一步明晰重振洛阳辉煌的主战略主抓手，深刻认识以创新引领发展的重大意义，准确把握以创新引领发展的内在要求，牢牢扭住以创新引领发展的具体工作，坚持从本地本单位实际出发，找准工作的着力点和突破口，把以创新引领发展的主战略落到实处。要进一步增强重振洛阳辉煌的使命感紧迫感，认清问题所在、差距所在，使命所在、责任所在，以“朝受命、夕饮冰，昼无为、夜难寐”的使命感紧迫感，竭尽全力把各项工作往前做，努力实现各方面工作争先进位、竞相出彩。

江凌强调，学习好、宣传好、贯彻好市党代会精神，是全市各级党组织和广大党员的政治责任、政治任务。要把学习宣传贯彻市党代会精神与学习贯彻习近平总书记重要指示和党中央、省委决策部署紧密结合起来，深学细悟、真抓实干，持续兴起学习宣传贯彻的热潮。要学深入、悟明白，深入领会党代会报告的新思想新观点、新思路新举措，知其然更知其所以然，切实统一思想和行动。要沉下去、讲明白，各位党代表、各级党员领导干部既要先学一步、学深一层，也要带头走出去、沉下去，搞好宣传宣讲，将党代会精神讲准讲透讲活，把党代会精神传达到广大党员干部、传递到千家万户，让创新发展、重振辉煌成为全市上下的最大共识。要理清楚、干明白，各级各单位要结合各自实际，系统梳理、主动认领、细化落实党代会报告确定的目标任务，对再审视、再提升现有工作思路举措，确保党代会精神真正落到实处、见到实效。

江凌指出，实现重振洛阳辉煌的历史使命，必须要有善作善成的真本领、担当作为的铁肩膀、攻坚克难的硬作风。全市广大党员干部要进一步解放思想、转变观念，加强学习、提升能力，勇于担当、主动作为，强化实干、奋勇争先，以过硬的能力作风，在贯彻落实党代会精神上发挥好示范带动作用。各级党组织要认真学习贯彻市委新部署新要求，提高与现代化建设相适应的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力，汇聚起全市上下奋发图强、共铸辉煌的磅礴力量。

江凌最后说，市第十二次党代会的胜利召开，为重振洛阳辉煌翻开了崭新的一页。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，以时不我待的紧迫感和责无旁贷的责任感，共同完成好党代会确定的目标任务，在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌，奋力谱写新时代中原更加出彩的洛阳篇章。

大会在雄壮的《国际歌》声中闭幕。(洛报融媒记者 李东慧 白云飞 智慧/文 鲁博 李卫超/图)