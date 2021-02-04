加快形成共建共治共享治理新格局

实现治理体系和治理能力现代化，是洛阳现代化建设的重大任务。

实现治理体系和治理能力现代化，是洛阳现代化建设的重大任务。

市委工作报告指出，要坚定制度自信，加强制度创新和治理能力建设，加快形成共建共治共享的治理新格局，把制度优势更好转化为治理效能。会场内外，市第十二次党代会代表、社会各界人士，围绕这一话题寄语建言。

开展“小切口”立法 推进基层协商民主

发展社会主义民主政治是推进治理体系和治理能力现代化的应有之义。

市委工作报告指出，要充分用好地方立法权，结合洛阳实际实行“小切口”立法、立管用的法，以良法促进发展、保障善治。

市人大常委会法工委相关负责人表示，下一步，我市地方立法工作将转变理念、调整思路，深入开展“小切口”立法，从人民群众关心的热点问题和社会治理中的难点问题入手，如低效用地盘活利用、“破窗开店”安全管理、城市“微更新”等，积极回应群众呼声，力求“立得住、行得通、真管用”，切实解决人民群众关心的实际问题，有效推动民生改善和社会治理创新。

商以求同，协以成事。协商民主是党领导人民有效治理国家、保证人民当家作主的重要制度设计，能够真实、广泛、持久代表和实现最广大人民根本利益。

“市委工作报告擘画发展蓝图、催人奋进，也对进一步推进基层协商民主提出了明确要求。”列席市第十二次党代会的市政协社会与法制委员会主任金鹏华说。据了解，全市政协系统将持续建设“委员之家”“有事好商量”协商议事平台，用好“网络议政远程协商”系统，增强党政部门与委员、界别群众的互动交流，让群众的事情群众商量、群众的事情群众来办。