好消息！防走失设备“黄手环”免费领取

29日，记者从市和谐养老协会获悉，10月1日至10月31日面对我市60岁以上老人，免费发放防走失设备“黄手环”200个，您可以现场登记，一周后到指定地址领取。

29日，记者从市和谐养老协会获悉，10月1日至10月31日面对我市60岁以上老人，免费发放防走失设备“黄手环”200个，您可以现场登记，一周后到指定地址领取。

洛阳市和谐养老协会相关负责人介绍，此次发放的“黄手环”数量有限，60周岁以上老人需监护人陪同，携带身份证、智能手机，提供给志愿者现场录入“黄手环”，行动不便的老人可由监护人提供相关证件信息代领。

据悉，黄手环类似手表的形状，每个黄手环内部都设有档案卡，可以记录佩戴人的姓名、家庭住址、家属联系方式等基本信息，在老人走失或发生特殊情况后，方便他人及时和其家人取得联系。同时还可以扫描手环上的二维码，进入“黄手环行动”微平台，在“黄手环”——“联系家人”界面中输入手环上的手环号(英文+数字)，即可获取老人的信息，与其家人取得联系。

黄手环登记注册地址：

老城十字街口爱欧珠宝&金鑫珠宝门前广场(2021年10月1日-31日)

咨询电话：13525974768；65112729；18638828378 (洛报融媒记者 贾臻 文/图)