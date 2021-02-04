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好消息！防走失设备“黄手环”免费领取
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.29 20:12

　　29日，记者从市和谐养老协会获悉，10月1日至10月31日面对我市60岁以上老人，免费发放防走失设备“黄手环”200个，您可以现场登记，一周后到指定地址领取。

　　洛阳市和谐养老协会相关负责人介绍，此次发放的“黄手环”数量有限，60周岁以上老人需监护人陪同，携带身份证、智能手机，提供给志愿者现场录入“黄手环”，行动不便的老人可由监护人提供相关证件信息代领。

　　据悉，黄手环类似手表的形状，每个黄手环内部都设有档案卡，可以记录佩戴人的姓名、家庭住址、家属联系方式等基本信息，在老人走失或发生特殊情况后，方便他人及时和其家人取得联系。同时还可以扫描手环上的二维码，进入“黄手环行动”微平台，在“黄手环”——“联系家人”界面中输入手环上的手环号(英文+数字)，即可获取老人的信息，与其家人取得联系。

　　黄手环登记注册地址：

　　老城十字街口爱欧珠宝&金鑫珠宝门前广场(2021年10月1日-31日)

　　咨询电话：13525974768；65112729；18638828378　(洛报融媒记者 贾臻 文/图)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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