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坚持“马路办公”，洛阳将重点整治这10条背街小巷
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.29 20:10

　　这10条背街小巷要“颜值”大提升！29日，洛报融媒记者从洛阳市城市管理局获悉，按照住建部、河南省住建厅部署，该局正在对市区10条背街小巷进行市容环境整治。目前，部分背街小巷整治工作已完成，快来看看吧。

汉康路

　　补短板、提品质，这10条背街小巷将大变样

　　背街小巷市容环境整治行动是住建部、河南省住建厅部署的“我为群众办实事”实践活动重点项目之一，经前期调研摸底，洛阳共选出10条市政设施和市容环境相对薄弱的背街小巷进行重点整治，解决群众“急难愁盼”问题。这10条背街小巷分别是：

　　涧西区：陇北二路

　　西工区：环保巷、汉康路

　　老城区：西平街、图书馆北街

　　瀍河区：东关大街、自立南街

　　洛龙区：东方今典街

　　高新区：鸿都北路、三山纬一街

　　洛阳市城市管理局有关负责人介绍，背街小巷是城市的“毛细血管”，虽然不起眼，却关系群众的日常生活和出行，是离群众最近的连心路。此次重点对群众关心的卫生、照明、道路、绿化、停车位、私搭乱建等问题进行全面整治，补齐设施短板，强化便民惠民，注重提升品质。

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[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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