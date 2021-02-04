坚持“马路办公”，洛阳将重点整治这10条背街小巷

这10条背街小巷要“颜值”大提升！29日，洛报融媒记者从洛阳市城市管理局获悉，按照住建部、河南省住建厅部署，该局正在对市区10条背街小巷进行市容环境整治。目前，部分背街小巷整治工作已完成，快来看看吧。

这10条背街小巷要“颜值”大提升！29日，洛报融媒记者从洛阳市城市管理局获悉，按照住建部、河南省住建厅部署，该局正在对市区10条背街小巷进行市容环境整治。目前，部分背街小巷整治工作已完成，快来看看吧。

汉康路

补短板、提品质，这10条背街小巷将大变样

背街小巷市容环境整治行动是住建部、河南省住建厅部署的“我为群众办实事”实践活动重点项目之一，经前期调研摸底，洛阳共选出10条市政设施和市容环境相对薄弱的背街小巷进行重点整治，解决群众“急难愁盼”问题。这10条背街小巷分别是：

涧西区：陇北二路

西工区：环保巷、汉康路

老城区：西平街、图书馆北街

瀍河区：东关大街、自立南街

洛龙区：东方今典街

高新区：鸿都北路、三山纬一街

洛阳市城市管理局有关负责人介绍，背街小巷是城市的“毛细血管”，虽然不起眼，却关系群众的日常生活和出行，是离群众最近的连心路。此次重点对群众关心的卫生、照明、道路、绿化、停车位、私搭乱建等问题进行全面整治，补齐设施短板，强化便民惠民，注重提升品质。