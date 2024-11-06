洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

隋唐洛阳城遗址保护与文旅融合工程稳步推进
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.05 08:17
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　一桥连接洛河两岸，重现“天津晓月”景观。记者昨日从我市有关部门获悉，隋唐洛阳城遗址保护与文旅融合工程——洛阳新天津桥项目近日发布施工招标计划，标志着项目建设步入施工准备阶段。

　　作为洛阳创新大遗址保护模式、打造沉浸式文旅目的地的重要抓手，隋唐洛阳城遗址保护与文旅融合工程由隋唐洛阳城天街遗址保护展示贯通提升工程(简称天街工程)、洛阳新天津桥项目及天街工程国花园段、洛阳新天津桥北广场和南广场等引领性项目构成。

　　位于洛阳桥西侧的洛阳新天津桥项目，计划按照唐代历史风貌，新建一座长约700米、宽18~24米的平桥，实现“一桥连接洛河两岸、重现‘天津晓月’景观”目标定位。

　　此前，有网友关注到洛阳市发展改革委于2月26日对原隋唐洛阳城中轴线保护展示项目可行性研究报告的批复进行废止。记者采访了解到，隋唐洛阳城中轴线保护展示项目实施主体发生变更，并更名为洛阳新天津桥项目。根据国家项目投资管理相关条例，市发展改革委废止原项目可行性研究报告的批复，但不影响该项目正常推进。

　　目前，新天津桥项目已完成项目备案，文勘、水文等项目报批手续积极有序推进。“该项目建成后将与定鼎门、天街、应天门形成历史轴线连贯性，对恢复洛阳古都历史中轴线气象、叫响‘盛世隋唐’品牌具有重要意义。”洛阳新天津桥项目业主单位相关负责人说。

　　新建项目稳步推进，续建项目快马加鞭，建成项目成效初现。新天津桥项目南侧的天街工程、滨河南路下穿天街工程等项目同样值得期待。

　　“《大业杂记》记载隋朝天街阔一百步。据估算，当时天街宽约140米，迄今也算是世界古都规格最高的主干道。”洛阳文保集团相关负责人介绍，天街工程全长约3.2公里，宽度为142米，采取地面标识和格局展示等多种形式对遗址进行保护展示。

　　目前，天街工程施工作业实现“大头落地”，滨河南路以南区域全面开放，文化体验、研学旅行、城市露营等文旅新业态初具规模，在真实传达历史格局、塑造城市未来文化空间的融通中，打造洛阳沉浸式文旅产业又一张亮丽名片。

　　不止于此。步入天街工程北端的滨河南路下穿天街工程现场，施工人员各尽其职，施工建设按预定节点推进。“该工程道路设计长度为1025米，其中下穿天街隧道全长495米，为双向4车道。”现场施工方相关负责人介绍，项目建成后，天街将向北连接至规划建设的新天津桥，再现古都历史中轴线气象。

　　洛阳文保集团相关负责人表示，将持续强化“拼”的意识、提振“抢”的精神、激发“赶”的动力，在确保项目建设提质提速的同时，持续强化场景意识，创新运营模式，营造受年轻人欢迎的沉浸式体验氛围，为推动洛阳新文旅高质量发展提供重要载体和支撑。(洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    女子突然“手舞足蹈”不受控 只因常吃……
    女子突然“手舞足蹈”不受控 只因常吃……
    女子突然“手舞足蹈”不受控 只因常吃……
        新安县的李女士突然“手舞足蹈”不受控制，医生将她近一年的生活习惯问了一遍，结合相关医学检查，最终查明...
  • ·哪些人群需要定期做鼻咽检查？
  • ·轻度脂肪肝如何逆转？
  • ·洛阳市第一人民医院招募感染后咳嗽受试者
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 去年，洛阳改造老旧小区188个、加...
  • 王力重工：掘金“一带一路”市场 ...
  • 洛阳多措并举，应对降雪给群众带...
  • 凯迈机电：研发新品拓市场【组图】
  • 洛阳至十堰铁路项目已列入省相关规划
  • 推进生态环境保护 今年洛阳各县区...
  • 解锁夜赏牡丹的“流量密码”
  • 拼抢“开门红”！洛阳铝加工交出...
  • 隋唐洛阳城中轴线保护展示项目有...
  • 填补国内空白！ “洛阳创新”助力...
    		•
    百姓呼声
    市工业信息学校（科技中专）学生打饭难？
    目前能一次性补缴城乡居民养老保险吗？
    精彩图片
    新安县磁涧镇：丹...
    郭蓉怡：青春接力 ...
    中科信息产业园（...
    于延明：豆香四溢 ...
    精彩热帖

    春雪润花开

    祈福

    关林暮色

    隋唐城遗址梅园赏雪景
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605