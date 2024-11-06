挂号费何时能用医保支付？洛阳市医保局回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：挂号费何时能用医保支付？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：挂号费何时能用医保支付？

市医疗保障局回复：根据《河南省医疗保障局关于调整部分门诊诊查费医疗服务项目医保支付政策的通知》要求，将“将一般医师门诊诊查费、主治医师门诊诊查费、副主任医师门诊诊查费、主任医师门诊诊查费、省级知名专家门诊诊查费、国家级知名专家门诊诊查费医保支付类别调整为甲类，纳入我省基本医疗保险支付范围。”门诊诊查费用医保支付最高限价为5元/次。医院门诊挂号费用由挂号费和门诊诊查费两部分组成，挂号费是丙类，不纳入医保基金报销。门诊诊查费用为甲类，纳入医保基金报销，使用门诊统筹时将计入起付标准。

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