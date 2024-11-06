一级标准！洛阳瀍东污水处理厂扩建工程投用在即

3月4日，记者从洛阳市城市管理局获悉，目前瀍东污水处理厂二期二阶段扩建工程项目已完成设备调试，实现稳定达标排放，并通过环保验收，将于近日投用。
3月4日，记者从洛阳市城市管理局获悉，目前瀍东污水处理厂二期二阶段扩建工程项目已完成设备调试，实现稳定达标排放，并通过环保验收，将于近日投用。
3月4日，记者从洛阳市城市管理局获悉，目前瀍东污水处理厂二期二阶段扩建工程项目已完成设备调试，实现稳定达标排放，并通过环保验收，将于近日投用。
瀍东污水处理厂位于洛阳市瀍河区中州东路与启明南路交叉口东200米，承担着王城大道以东涧东片区，龙翔东路以东道北片区，洛东片区，以及安乐、聂湾、白碛等社区范围内市政污水的处理任务。该厂总规划规模为30万吨/日，其中一期工程为20万吨/日，于2007年11月投入运行。二期一阶段扩建工程规模为5万吨/日，于2021年10月建成投用。
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