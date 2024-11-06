明日惊蛰，洛阳未来7天气温将波动回升

刚刚，洛阳气象发布消息，根据最新气象资料分析，未来一周多短波槽活动，我市云系较多。
刚刚，洛阳气象发布消息，根据最新气象资料分析，未来一周多短波槽活动，我市云系较多。
刚刚，洛阳气象发布消息，根据最新气象资料分析，未来一周多短波槽活动，我市云系较多。
具体预报
今天夜里：多云。
3月5日(周三)：多云，气温0℃～12℃。
3月6日(周四)：多云到阴天，气温1℃～13℃。
3月7日(周五)：多云到晴天，气温3℃～14℃。
3月8日(周六)：晴天转多云，气温2℃～17℃。
3月9日(周日)：多云，气温4℃～16℃。
3月10日(周一)：多云转晴天，气温5℃～16℃。
3月11日(周二)：晴天到多云，气温5℃～20℃。⑥
互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605