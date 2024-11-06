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明日惊蛰，洛阳未来7天气温将波动回升
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.04 18:09
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　　刚刚，洛阳气象发布消息，根据最新气象资料分析，未来一周多短波槽活动，我市云系较多。

　　具体预报

　　今天夜里：多云。

　　3月5日(周三)：多云，气温0℃～12℃。

　　3月6日(周四)：多云到阴天，气温1℃～13℃。

　　3月7日(周五)：多云到晴天，气温3℃～14℃。

　　3月8日(周六)：晴天转多云，气温2℃～17℃。

　　3月9日(周日)：多云，气温4℃～16℃。

　　3月10日(周一)：多云转晴天，气温5℃～16℃。

　　3月11日(周二)：晴天到多云，气温5℃～20℃。⑥
[ 责任编辑：崔利利 ]
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