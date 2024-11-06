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隋唐洛阳城中轴线保护展示项目有了新变化
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.04 18:55
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　　近日，洛阳市有关部门对《隋唐洛阳城中轴线保护展示项目可行性研究报告的批复》进行废止，引发网友关注。

　　洛报融媒记者采访了解到，因隋唐洛阳城中轴线保护展示项目实施主体发生变更，并更名为洛阳新天津桥项目。根据国家项目投资管理相关条例，洛阳市发展改革委废止原项目可行性研究报告的批复，但不影响该项目正常推进。

　　作为洛阳创新大遗址保护模式、打造沉浸式文旅目的地的重要抓手，隋唐洛阳城遗址保护与文旅融合工程由隋唐洛阳城天街遗址保护展示贯通提升工程、洛阳新天津桥项目及天街工程国花园段、洛阳新天津桥北广场和南广场等引领性项目构成。

　　据悉，作为隋唐洛阳城遗址保护与文旅融合工程的重要项目，位于洛阳桥西侧的洛阳新天津桥项目，计划按照唐代历史风貌，新建一座长约700米、宽18-24米的平桥，实现“一桥连接洛河两岸、重现‘天津晓月’景观”目标定位。

　　“今年1月，我们按要求已发布施工招标计划，标志着项目建设步入施工准备阶段。”洛阳新天津桥项目业主单位相关负责人说，目前，项目已完成项目备案，文勘、水文等项目报批手续积极有序推进。

　　洛阳新天津桥建成后将与定鼎门、天街、应天门形成历史轴线连贯性，对恢复洛阳古都历史中轴线气象、叫响“盛世隋唐”品牌具有重要意义。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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