近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：洛阳至十堰铁路是否有新的进展？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：洛阳至十堰铁路是否有新的进展？

市发改委回复：市委市政府高度重视洛阳至十堰铁路，为争取项目列入国家规划，多次赴国家、省有关部门汇报对接，并借助国铁集团定点帮扶栾川的机遇，反映地方诉求，积极争取获得支持。目前，洛阳至十堰铁路项目已列入省相关规划，省、市、县正在积极争取项目列入国家规划。同时，我市加强与沿线南阳、湖北、重庆等地市对接，深化项目谋划研究，形成了推进合力，正在共同努力争取项目获得国家支持。但铁路作为国家战略性的重大基础设施，铁路项目规划建设需国家层面结合铁路网整体布局、路网功能、国家通道建设以及综合交通情况等统筹分析研究。

下步，我市将会同沿线地市，继续加强与国家有关部门沟通衔接，积极争取国家支持。

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