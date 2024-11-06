洛阳市委常委会召开会议

4日，市委常委会召开会议，传达学习习近平总书记重要讲话精神，研究省长王凯来洛调研指示要求贯彻落实工作，对进一步做好组织、统战、养老、龙门石窟保护研究等工作提出要求。

市委常委会召开会议

传达学习习近平总书记重要讲话精神

研究省长王凯来洛调研指示要求贯彻落实工作，对做好组织、统战、养老、龙门石窟保护研究等工作提出要求

江凌主持 张玉杰出席 孙延文列席

4日，市委常委会召开会议，传达学习习近平总书记重要讲话精神，研究省长王凯来洛调研指示要求贯彻落实工作，对进一步做好组织、统战、养老、龙门石窟保护研究等工作提出要求。

市委书记江凌主持会议，张玉杰出席会议，孙延文列席会议。

会议传达学习了习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神。会议强调，习近平总书记的重要讲话充分肯定民营经济发展取得的重大成就和为国家经济社会发展作出的重要贡献，对促进民营经济健康发展、高质量发展作了全面部署，释放出支持民营经济发展壮大的强烈信号。要切实把思想和行动统一到习近平总书记重要讲话精神上来，坚持“两个毫不动摇”，保持发展定力，增强发展信心，扎实落实促进民营经济发展的政策措施，加大高成长性企业培育力度，着力推动优质存量企业做大增量，支持民营企业深化改革、完善治理结构，加强民营企业家队伍建设，努力开创新时代洛阳民营经济发展新局面。

会议传达了省长王凯来洛调研指示要求。会议指出，要把省委省政府对洛阳的关心支持转化为推动工作强大动力，努力为全省发展作出更大贡献。要充分发挥河南科技大学对洛阳创新发展的重要支撑作用，加大创新孵化平台建设力度，梯度培育更多科技型中小企业，做大做强循环经济产业，持续提升城市功能品质和文化内涵，不断开创现代化洛阳建设新局面。

会议研究了全市组织工作，指出要深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想，坚持以政治建设为统领，积极适应党中央对组织工作的新理念新要求，聚焦现代化洛阳建设要求，面向“十五五”发展所需，着力加强工作前瞻性谋划和系统性研究，突出建强领导班子和干部队伍，抓好干部队伍能力建设，推进党建引领基层高效能治理，打造过硬组工干部队伍，为现代化洛阳建设提供坚强组织保证。

会议研究了全市统战工作，强调要深刻领会习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，把牢统战工作的政治要求，加强党外知识分子和新的社会阶层人士思想政治引领，抓好民营经济发展，提高宗教治理现代化水平，做好新时代民族工作，更好发挥统一战线凝聚人心、汇聚力量政治作用。

会议研究了全市养老工作，指出要积极应对人口老龄化，坚持把养老纳入基本公共服务体系，持续优化居家为基础、社区为依托、机构为专业支撑、医养相结合的养老服务供给格局，引入社会资本和专业力量参与养老服务，大力发展医养康养等新业态，持续探索符合现阶段发展实际的农村养老服务模式，进一步完善社会化运营机制和扶持政策落实评价机制，更好满足老年人多层次多样化养老服务需求。

会议听取龙门石窟保护研究工作情况汇报。会议强调，要深入贯彻习近平总书记关于文化遗产保护传承的重要论述，深刻认识做好龙门石窟保护研究工作的极端重要性，切实担起政治责任，始终坚持保护第一，健全完善管理体系，加强专业能力建设，积极运用生物技术、数字技术等手段做好石窟保护修缮，全力组织开展重大课题研究，深化文旅融合发展，加快打造世界级旅游景区，不断提升龙门石窟在石窟寺保护研究领域的行业话语权和国际影响力。

就做好当前重点工作，会议强调，要抓好一季度重点项目和重点工作，把各项工作往前抓、往前推、往前赶，确保实现“开门红”。要扎实做好安全稳定工作，深入开展风险隐患和矛盾纠纷排查化解，坚决守牢安全底线。要强化互联网思维，善用网络理政，及时掌握民意，积极回应关切，做好解疑释惑，不断凝聚现代化洛阳建设的强大正能量。

会议还研究了其他事项。

市委常委王军、祁建峰、王森、潘开名、韩治群、徐超文、陈功出席。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 李东慧)