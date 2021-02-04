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洛阳纪检监察机关多措并举深挖啃食群众利益的“蛀虫”（清风润洛这五年）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.09.23 08:21

　　“未将集体资产纳入‘三资’账户管理；利用职务便利骗取、挪用国家专项扶贫资金。其中，骗取、挪用国家专项扶贫资金已涉嫌贪污罪、挪用特定款物罪。”去年6月，市纪委监委通报了伊川县酒后镇大王庙村原党支部委员刘某某违纪违法案。这是我市纪检监察机关持续向群众身边不正之风和腐败问题“亮剑”的一个缩影。

　　近年，我市纪检监察机关紧紧围绕群众的操心事、烦心事、揪心事，持续深化扶贫领域腐败和作风问题专项治理，深挖彻查黑恶势力“保护伞”，集中整治民生领域损害群众利益问题，向群众身边不正之风和腐败问题“亮剑”，得到了群众的点赞。

　　“发生在基层的腐败问题，在‘啃食’群众幸福感、获得感的同时，更侵蚀着党群干群关系，动摇党的执政根基。”市纪委监委相关负责人说，我市纪检监察机关从斩断伸向扶贫资金的黑手，到深挖黑恶势力背后的“保护伞”，再到治理民生领域吃拿卡要、盘剥克扣、私分滥发等问题，采取一系列扎实举措让群众感受到身边的事情有人管、自己的利益有人护，厚植了党执政的政治基础和群众基础。

　　从去年3月起，我市纪检监察机关聚焦脱贫攻坚等11个领域的59项民生实事，紧盯责任单位落实民生实事工作中的重要领域和关键环节，开展了廉洁用权等3方面9类问题的监督。去年6月至7月，纪检监察机关还从2019年以来查处的扶贫领域和涉黑涉恶违纪违法案件中，选取了8个典型案例，在全市开展了以案促改工作。

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[ 责任编辑：唐好优 ]
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