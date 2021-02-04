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纪检监察机关要真正成为名副其实的党员干部之家
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.09.07 08:07

　　昨日下午，市委常委、市纪委书记、市监委主任李保国来到偃师区，与当地党政班子成员逐一开展提醒式谈话，贯彻落实全市以案促改暨激励党员干部担当作为会议精神，对相关工作提出要求。

　　李保国指出，纪检监察机关要坚持把党员干部不犯错误作为最大追求，把持续营造“严”的氛围和激励保护党员干部干事创业氛围融会贯通起来，坚定不移教育挽救保护党员干部，真正把纪检监察机关打造成名副其实的党员干部之家。要牢牢守住监督第一职责，把“治未病”摆在重要位置，精准运用“四种形态”，坚持纪挺法前、关口前移、抓早抓小、动辄则究，切实做到红脸出汗、咬耳扯袖，把问题解决在萌芽状态，使党员干部不犯错、少犯错、不犯大的错误，防止滑向违法犯罪深渊。要创新工作方式方法，建立健全常态化谈话机制，及时掌握党员干部在思想、工作、作风等方面出现的新情况，有“病”治“病”“排毒”、无“病”防“病”“健身”，让每名党员干部都能感受到党组织的温暖和纪检监察机关执纪执法的温度，不断激发党员干部的干事创业激情。

　　李保国强调，党员领导干部要自觉做政治上的明白人，提高政治站位、坚定政治立场、强化政治担当，既要廉政，又要勤政，全力以赴推动市委各项决策部署落地见效。要充分相信组织、依靠组织，有问题要主动向组织说清，卸下包袱，打开心结，主动接受监督。要突出理想信念教育，经常到纪检监察机关做客拉家常，经常到廉洁教育基地报到受教育，警钟长鸣，防微杜渐，真正做忠诚干净担当的好干部。 (李江涛 李三旺)
[ 责任编辑：崔利利]
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