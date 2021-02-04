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洛阳纪检监察机关以精准监督为生态环境保护工作提供坚强保障（清风润洛这五年）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.09.15 08:24

　　开栏语

　　五年来，十一届市纪委在市委和省纪委的正确领导下，忠诚履职、勇于担当，始终坚持“严”的主基调，激励保护党员干部担当作为，推动全面从严治党向纵深发展，不断开创党风廉政建设和反腐败斗争新局面，为洛阳经济社会高质量发展提供了坚强保障。本报今起开设《清风润洛这五年》栏目，全面报道我市纪检监察机关过去五年，尤其是近年来在党风廉政建设和反腐败斗争、监督推动生态文明建设、确保打赢扫黑除恶专项斗争等方面取得的成就，进一步营造干事创业浓厚氛围，以高质量的纪检监察工作推动洛阳实现更大发展。敬请关注。

　　“纪检监察机关的精准监督，让昔日的‘龙须沟’变成了今天的景观河。”日前，在伊川县水寨镇姬磨村村头的白降河边，村党支部书记、村委会主任魏建怀说出了自己的心里话。魏建怀说得没错，白降河的嬗变，与我市纪检监察机关的监督有着直接关系。

　　环境就是民生，青山就是美丽，蓝天也是幸福。近年来，我市纪检监察系统立足“监督的再监督”职能定位，紧盯群众身边生态环境问题，充分发挥“监督利剑”作用，督促有关职能部门认真贯彻习近平生态文明思想和生态文明建设决策部署，有效推动生态环境质量持续向好，增强了人民群众的环境获得感、幸福感、安全感。

　　紧盯群众关切，监督下沉一线

　　河水清澈见底，岸边郁郁葱葱，这是白降河伊川县白沙镇仝村段的美景。“以前，这里杂草丛生、垃圾满布。”不少仝村村民说。

　　今年4月，市纪委监委主要负责同志到白降河流域暗访检查，发现这里存在乱扔垃圾、污水直排等问题，群众反映强烈。随后，市纪委监委向伊川县反馈了有关问题。

　　深入一线监督，问题浮出水面。之后，在市纪委监委的推动下，伊川县研究制订了详细的综合整治实施方案，截污治污、清淤疏浚、管网建设、清理“四乱”等工作相继展开。

　　据介绍，我市纪检监察机关建立了生态环境监督“分片包干”责任制，要求市县两级纪委监委监督检查部门，每个部门分包一个需重点监测的沟域、水域、山岭等，分别对分包区域生态环境监督工作负责，发现生态环境损害问题，及时提醒地方党委、政府整改。与此同时，还要求纪检监察干部每季度首月10日前，开展生态环境保护巡查，扑下身子、深入一线、深入现场，找准查实山水林田湖草沙生态保护和修复有关问题。

　　“只有真正深入一线，才能精准发现问题。”市纪委监委党风政风监督室负责人告诉记者，根据要求，纪检监察干部巡查生态环境保护工作，坚持“河要走到源头、路要走到尽头、山要走到山顶”。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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