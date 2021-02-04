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洛阳纪检监察机关认真学习贯彻全市以案促改暨激励党员干部担当作为会议精神
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.08.28 08:53

　　日前，市纪委监委印发通知，要求纪检监察机关把学习贯彻全市以案促改暨激励党员干部担当作为会议精神和相关文件要求作为当前一项重要工作来抓，树牢正确的执纪导向，引导和激励党员干部自觉在“严”的氛围下担当作为、干事创业。

　　全市以案促改暨激励党员干部担当作为会议的召开，为全市党员干部打了一剂“强心针”。作为执纪执法者，我市纪检监察机关广大党员干部使命光荣、责任重大，大家纷纷表示要把坚持“严”的主基调与营造干事创业氛围高度统一起来，在激励党员干部担当作为过程中，树立正确执纪导向，旗帜鲜明为改革者鼓劲、为实干者撑腰，以最大热情保护干部干事创业积极性，以更大担当推动洛阳实现更大发展。

　　“全面从严治党的目的是更好促进事业发展，激励干部增强干事创业的精气神。”伊川县委常委、县纪委书记、县监委主任窦科说，全市纪检监察机关激励保护党员干部干事创业若干措施，就是纪检监察机关为改革者鼓劲、为实干者撑腰的最好例证。他认为，这些措施是贯彻落实“三个区分开来”的实操版。伊川县纪委监委将认真抓好贯彻落实，坚持严管厚爱结合、激励约束并重，树牢正确执纪导向，充分调动党员干部担当作为、干事创业的主观能动性。

　　“要把贯彻落实会议精神体现在工作中、落实到实际行动上。”市纪委监委驻市农业农村局纪检监察组组长王志伟表示，将重点围绕推动习近平总书记关于“三农”工作重要论述和中央农村工作会议精神落实加强监督检查，着力推进行业作风建设，营造风清气正干事创业氛围，鼓励全市农业农村系统党员干部在推动乡村振兴的大舞台上实现更大担当和作为。

　　“宜阳县纪检监察干部将坚持严管厚爱结合、激励约束并重，以更大担当、更广视野、更大力度、更强紧迫感为奋力谱写新时代‘宜居宜业、富美宜阳’篇章提供坚强纪法保障。”宜阳县纪委副书记裴宏超表示，宜阳县纪检监察机关将主动澄清失实检举控告、严肃查处诬告陷害案件，帮助党员干部卸下包袱、轻装上阵。

　　近年，孟津区送庄镇纪委在连年开展廉洁家访活动的基础上，定期开展暖心回访活动，为受到处理的干部提振信心。送庄镇党委委员、纪委书记左丹说，镇纪委将认真贯彻落实相关文件要求，切实帮助党员干部卸掉包袱，让监督执纪执法更有温度。

　　党员干部被恶言中伤，或被诬告、错告之后，往往会背上沉重的思想包袱。尤其是一些长期冲在一线、敢啃硬骨头的干部受到诬告、错告后，最盼望的是组织能够为其澄清正名。

　　去年以来，洛龙区纪委监委主动为受到诬告、错告的党员干部澄清正名，让他们吃下“定心丸”，重拾干事创业信心。洛龙区委常委、区纪委书记、区监委主任秦四海表示，纪检监察机关既要做惩治腐败的执纪者，也要做干部干事创业的保护者。洛龙区纪检监察机关将正确运用监督执纪“四种形态”，建立健全容错纠错机制，让监督执纪更加精准、干部干事创业更有保障。

　　好干部是选出来的，更是管出来的。严管就是厚爱，是对干部真正负责。

　　“全面从严治党和激励干事创业二者之间不是对立关系，而是辩证统一的。我们要正确看待二者关系，辩证把握严管和厚爱、激励和约束的关系，更好激励干部干事创业的精气神。”市纪委监委机关党委干部张磊说，厚爱不意味着放弃严管，“容错”绝不是“纵错”，绝不能以干事创业为由乱作为，把自己凌驾于党纪国法之上。(记者 李三旺 通讯员 黄先锋)
[ 责任编辑：苑曼琳]
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