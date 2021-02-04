瀍河纪检监察机关实施行贿“黑名单”制度

“建设单位、监理单位负责人，不得索要或接受施工单位提供的钱物。”日前，在洛阳市瀍河区政府四楼会议中心，瀍河区委常委、区纪委书记、区监委代主任张建刚对全区重点工程项目建设单位、施工单位和监理单位负责人进行廉洁谈话。

“建设单位、监理单位负责人，不得索要或接受施工单位提供的钱物。”日前，在洛阳市瀍河区政府四楼会议中心，瀍河区委常委、区纪委书记、区监委代主任张建刚对全区重点工程项目建设单位、施工单位和监理单位负责人进行廉洁谈话。

廉洁谈话，是瀍河区纪委监委出台的监督保障重点工程项目高质量推进的九条措施之一。“出台这些措施，目的是进一步规范全区重点工程项目建设，预防和遏制工程建设中的腐败现象。”张建刚介绍，瀍河区目前共有重点工程项目135个，其中在建62个，未建35个，构建亲清政商关系，就是为了让企业放心干、大胆干。

瀍河区纪委监委出台的九条措施分别是建立实施廉洁监督员制度、廉洁提醒制度、廉洁谈话制度、行贿“黑名单”制度，强化监管督查、强化监督检查、强化案件查办、开展警示教育、深化以案促改。这些措施，对重点工程项目的高质量推进起到了全方位保驾护航作用。

以廉洁监督员制度为例，瀍河区纪委监委要求，每个重点工程项目由行业监管部门确定一名廉洁监督员，廉洁监督员通过列席工程招投标会议、工程竣工验收会议等，查阅工程建设有关档案、会计资料等，对工程建设的招投标、征地拆迁、工程设计变更等重大事项和重点环节进行全程跟踪监督。