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中秋、国庆假期，洛阳纪检监察机关将紧盯“十个严禁”开展监督
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.16 20:41

　　洛阳市纪委16日下发《关于持之以恒正风肃纪确保中秋、国庆廉洁过节的通知》，要求全市纪检监察机关把教育预防放在首位，把“治未病”作为首要，围绕“十个严禁”纪律要求，靠前监督，精准监督，引导广大党员干部节俭、廉洁、文明过节。

　　“十个严禁”是：严禁滥发津贴、补贴和奖金；严禁违规公款吃喝，接受可能影响公正执行公务的宴请；严禁出入私人会所、隐蔽场所或利用机关食堂违规吃喝；严禁借换届干部调整之际搞“饯行宴”“接风宴”等非组织活动；严禁公款旅游或变相公款旅游；严禁公车私用、私车公养、违规租借车辆；严禁违规操办婚丧喜庆事宜，大操大办、铺张浪费，借机敛财；严禁个人餐饮消费讲排场、摆阔气等餐饮浪费行为；严禁违规收送月饼、消费卡、礼金和各种有价证券、商业预付卡等；严禁违反常态化疫情防控和灾后恢复重建等有关规定。

　　洛阳市纪委监委相关负责人表示，全市纪检监察机关将紧盯“吃公函”“不吃公款吃老板”“不吃本级吃下级”“虚构凭证违规吃”等违规吃喝问题，紧盯换届风气、营商环境、重点项目建设等重点领域，结合正在开展的监督落实中央八项规定精神“过一遍”活动，与市场监管、税务、公安等部门组成联合检查组，开展不间断监督检查。

　　纪检监察机关还将畅通信访渠道，对群众举报、媒体反映、监督检查发现的节日期间“四风”问题线索，优先处置、快查快办，以事实为依据，精准、科学、审慎问责。同时，还将坚持把“严”的主基调与营造干事创业氛围结合起来，践行“三个区分开来”，统筹运用警示教育、政策感召、跟踪回访等措施，依规依纪依法容错免责，推动纪法情理融合，让党员干部保持对权力的敬畏之心，对纪法的戒惧之心的同时，增强对组织的归属感、向心力，彰显组织的关心关爱，促进干部从“有错”到“有为”转变，释放监督执纪执法正能量，不断净化政治生态，营造良好的干事创业氛围。(洛报融媒记者 李三旺 通讯员 薛浩平 黄先锋)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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