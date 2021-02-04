洛阳理工学院推出贴心举措 助毕业生留洛就业创业

受疫情影响，高校毕业生就业形势严峻。16日，洛报融媒记者从洛阳理工学院获悉，该校推出一系列贴心举措，助力毕业生留洛就业创业。

受疫情影响，高校毕业生就业形势严峻。16日，洛报融媒记者从洛阳理工学院获悉，该校推出一系列贴心举措，助力毕业生留洛就业创业。

“通过在就业社群内进行交流，我打算瞄准智能制造业方向，留在洛阳就业或创业。”16日，洛阳理工学院智能制造学院大四学生王一雯，结合自己的毕业规划向就业辅导老师寻求进一步指导。

王一雯所说的就业社群，是洛阳理工学院近期专门针对毕业生推出的就业服务。“为尽可能了解毕业生的想法，我们面向全体2022届毕业生进行了就业意向调查，根据问卷反映出的学生就业目标模糊等情况，建立了建材大类、服务行业、智能制造、基层就业等不同社群，点对点为大家定向推送本地就业信息。”该校主管就业的副校长丁梧秀表示，要留住最有创造力的年轻人才，为他们提供更多的就业选择和更广阔的创业平台尤为重要。

在同学们身边，就有一个优质创业平台——洛阳理工学院大学科技园。作为国家级的大学科技园，其先后获批“国家级众创空间”“河南省科技企业孵化器”等18个科技服务平台，成为推动学校科技成果转化的主要窗口。近年，这里持续吸引外地青年企业家入驻，也留住了大批毕业青年人才，企业法人代表年龄均在35岁以下。