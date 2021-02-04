洛阳理工学院公布新生大数据 重名率最高的是……【视频】

随着高校陆续开学，越来越多的高校公布了2021级的“新生大数据”。

随着高校陆续开学，越来越多的高校公布了2021级的“新生大数据”。

刚刚，洛报融媒记者从洛阳理工学院获悉，该校2021级的“新生大数据”新鲜出炉。这组大数据里包括新生的年龄、姓氏、男女比例等，我们一起来看看吧——

今年，洛阳理工学院共迎来8575名新生，其中，男生3983人，女生4592人，男女比例约为0.86：1。

来自五湖四海，共赴韶华之约。除了生源地分布广泛，新生们还来自19个民族，其中，排名前三位的少数民族是：回族、满族、壮族。

从年龄看，大部分新生是2003年出生。从新生姓名来看，王、李、张三个姓氏分别占据了前三名。重名最多的5个姓名是：刘畅、王浩、王静、李鹏、王一帆。

期待同学们在洛阳开启美好未来！(洛报融媒记者 智慧 见习记者 梁笑宇 通讯员 赵祎 文/图)