河南省先进基层党组织洛阳理工学院数学与物理教学部第二党支部：重实践巧创新 育新人强担当（向先进模范学习）

昨日，在洛阳理工学院物理与探索演示实验室，该校大学物理教研室主任、数学与物理教学部第二党支部书记苏剑峰正在进行科学实验演示，为即将进行的网上授课做准备。前不久，该党支部获评河南省先进基层党组织。

昨日，在洛阳理工学院物理与探索演示实验室，该校大学物理教研室主任、数学与物理教学部第二党支部书记苏剑峰正在进行科学实验演示，为即将进行的网上授课做准备。前不久，该党支部获评河南省先进基层党组织。

苏剑峰说：“很多物理知识都很抽象，希望能够通过一些趣味实验，在帮助学生理解的同时增加他们的学习兴趣。”

更为学生称道的是，苏剑峰总能巧妙地将思想政治教育融入课程教学。在讲解“质点系动能定理”时，她这样讲：“在新冠疫情防控过程中，质点系就像我们的国家，每一个中国人都是这个系统中的一个质点，全国人民众志成城、团结协作，就是每个质子在为国家这个大系统做‘正功’，贡献‘正能量’……”

苏剑峰说，物理课程与思政元素的融合必须巧做加法，在尊重课程专业性的前提下，通过鲜活的案例、生动的讲述，配合视频、图片等形式，在潜移默化中实现立德树人的目标，引领青年人树立理想、强化担当精神。

在党支部的带动下，支部党员反复探索实践，目前该校的大学物理教研室已经形成了一套行之有效的“物理思政课”教学方法。这样的物理课让学生们感觉耳目一新，大家纷纷表示：“这样的物理课，有点儿不一样。”

为服务考研学子，该党支部还创新推出考研答疑线上平台，学生如果遇到不会的问题可随手拍下来，并将内容上传至平台，值班老师在线答疑，再附上详细的解题思路。

在苏剑峰看来，高校基层党组织必须深刻理解基层服务型党组织的时代定位，在服务广大师生的同时，以专业技能服务社会，践行高校责任担当。

近年来，该党支部充分利用大学物理教学实验平台广泛开展社会服务活动，为我市中小学生免费提供科普服务，党员教师担当讲解员，带领孩子们探索物理世界的奥妙，激发青少年的探索精神。（记者 郭飞飞 见习记者 梁笑宇 通讯员 赵祎 高辉 文/图）