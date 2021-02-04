洛阳理工学院教育科学与音乐学院：开展心理辅导 助力灾后重建

“同学们今天的心情怎么样？咱们来玩个游戏，给自己的心情评评星级！”昨日10时许，偃师区山化镇王窑小学二年级一班的钉钉群里，一堂特殊的在线心理辅导课正在进行。画面的一头是22岁大学毕业生李梦雨，另一头是班里的33名学生。

李梦雨在家中对学生开展在线心理辅导

“同学们今天的心情怎么样？咱们来玩个游戏，给自己的心情评评星级！”昨日10时许，偃师区山化镇王窑小学二年级一班的钉钉群里，一堂特殊的在线心理辅导课正在进行。画面的一头是22岁大学毕业生李梦雨，另一头是班里的33名学生。

“一颗星代表心情不好，两颗星代表心情一般，三颗星代表非常开心……”课上，李梦雨先让同学们给自己的当日心情评星级，并用连麦的方式，鼓励每个同学讲述自己的心情及产生原因。

经过课前“热身”，正式课程开始。李梦雨首先带着同学们朗诵诗歌《你好，我是郑州》，随后又带着大家画简笔画，并鼓励同学们把作品发到群里展示。

“范煜萌同学上课状态很好，提出表扬！”在心情评级环节，李梦雨注意到范煜萌同学给自己的心情评为一星，于是有意识地对他进行鼓励。课程结束后，李梦雨告诉同学们：“前段时间的暴雨山洪，属于极端天气引发的严重自然灾害。我们不能阻止它发生，但只要大家团结一心，就一定能尽快重建家园。”

李梦雨毕业于洛阳理工学院教育科学与音乐学院。近期，该院针对此前的汛情，在偃师区山化镇开展灾后小学生的心理与教学帮扶活动。自16日起，身在郑州的李梦雨，开始通过线上授课的方式，对王窑小学学生开展在线心理辅导。每周三节课，每节课一小时。“考虑到这个年龄段的孩子表达欲强，但语言表达能力较差。因此通过朗诵课来锻炼孩子们的表达能力。”李梦雨说。

“开展灾后重建，除了恢复生产生活，抚平孩子心理创伤也十分重要，我们希望通过这种形式助力灾后重建。”洛阳理工学院教育科学与音乐学院教师张晓龙说，王窑小学只是诸多授课点中的一个。在疫情防控期间，他们会采取线上授课方式，之后还会开展长期线下课程。（记者 刘嘉仪 实习生 吉喆 文/图）