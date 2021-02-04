暖心！为了千名小学生顺利入校 洛阳交警悄悄延长绿灯时间

近日，在洛阳市涧西区西苑路实验小学，千名学生因换校区上学的交通安全问题引发家长关注。

近日，在洛阳市涧西区西苑路实验小学，千名学生因换校区上学的交通安全问题引发家长关注。为了让学生们平安入校，公交集团推出定制巴士，交警部门设护学岗，甚至还悄悄调整路口信号灯的变化时间，一系列暖心举措引来家长点赞。

“临时校区门口人多，附近车流量大，学生的安全问题谁来守护？”13日，多名西苑路实验小学学生家长通过洛阳网百姓呼声等渠道反映相关问题。当天，洛报融媒记者赶到涧西区秦岭路与江南路口实地探访了解到，家长发帖事因西苑路实验小学重建，部分学生需要到3公里外、江南路上的临时校区上课。这条双车道小街路窄人多，早晚高峰车流量较大，故而引发学生家长担忧。

西苑路实验小学德育处负责人说，目前，该校二至五年级、共近千名学生要到临时校区上课。为了缓解学生上学远、家长接送困难的问题，学校与公交集团沟通，开通由学校至临时校区的定制巴士，学生每天上学仍到原校区，统一乘车前往临时校区。但因江南路太窄不便进入，定制巴士只能到秦岭路与江南路交叉口附近。学生随后只能下车步行400多米到临时校区。