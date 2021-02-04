多个培训班在洛阳市委党校开班

14日，洛阳市委党校(洛阳行政学院、洛阳市社会主义学院)2021年秋季学期第一期主体班开班。 14日，洛阳市委党校(洛阳行政学院、洛阳市社会主义学院)2021年秋季学期第一期主体班开班。 此次共有习近平新时代中国特色社会主义思想县处级干部研修班、第五十七期中青年干部培训班、乡镇长(街道办主任)培训班、乡科级公务员任职培训班以及民主党派骨干成员及新成员培训班开班，共计237名学员。 本次培训突出党的理论教育和党性教育主课地位，主要围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想开展教学活动，使广大学员进一步夯实理论基础、把握政策法规，加强党性修养、深化市情研究，进一步提升能力，为现代化强市建设作出更大贡献。(洛报融媒记者 孙小蕊 通讯员 郑昌伟 文/图)