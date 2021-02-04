洛阳市实验小学恒大分校改名为瀍河区实验学校

近日，有网友在洛阳网百姓呼声频道发帖咨询：位于瀍河区恒大绿洲东东区，原来的洛阳市实验小学恒大分校牌子没了，变成了瀍河区实验学校，这是为什么？

近日，有网友在洛阳网百姓呼声频道发帖称：位于瀍河区恒大绿洲东区，洛阳市实验小学恒大分校的牌子变了，成了瀍河区实验学校，这是为什么？

对此，市教育局回复如下：家长您好，感谢您对瀍河教育的关注和支持！学校现正在进行九年一贯制的探索。学校原有师资和课程等没有变化。

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