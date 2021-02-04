期待！郑大洛阳校区将与洛阳文博领域展开深度合作

郑州大学洛阳校区已基本具备新生入住条件，首批100余名新生将在今年秋季学期开学后，率先入住洛阳校区。

郑州大学洛阳校区已基本具备新生入住条件，首批100余名新生将在今年秋季学期开学后，率先入住洛阳校区。

12日，洛报融媒记者从洛阳市文物局获悉，该局与郑州大学历史学院举行郑大洛阳校区文博学院建设推进会。会议透露，郑大洛阳校区文博学院将就文物保护、石窟寺与博物馆学专业学位研究生培养基地建设事宜，与洛阳市文物局和龙门石窟研究院展开合作。

中国社会科学院考古研究所学部委员、郑州大学历史学院院长刘庆柱充分肯定洛阳市文物资源在全国的重要地位，希望双方将来在田野考古、文物保护、石窟寺研究、考古资料整理、博物馆教育、文献资料整理等方面展开深度合作。

洛阳市文物局局长余杰表示，洛阳市文物局作为郑大洛阳校区文博学院建设的具体对接单位之一，将在文物人才资源、文博研究成果等方面提供支持，以考古学科建设为契机，逐步提升合作建设水平，助力郑大洛阳校区文博学院建设具有一流水平的考古学科。(洛报融媒记者 智慧 见习记者 梁笑宇)