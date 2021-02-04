洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

期待！郑大洛阳校区将与洛阳文博领域展开深度合作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.12 10:34

　　郑州大学洛阳校区已基本具备新生入住条件，首批100余名新生将在今年秋季学期开学后，率先入住洛阳校区。

　　12日，洛报融媒记者从洛阳市文物局获悉，该局与郑州大学历史学院举行郑大洛阳校区文博学院建设推进会。会议透露，郑大洛阳校区文博学院将就文物保护、石窟寺与博物馆学专业学位研究生培养基地建设事宜，与洛阳市文物局和龙门石窟研究院展开合作。

　　中国社会科学院考古研究所学部委员、郑州大学历史学院院长刘庆柱充分肯定洛阳市文物资源在全国的重要地位，希望双方将来在田野考古、文物保护、石窟寺研究、考古资料整理、博物馆教育、文献资料整理等方面展开深度合作。

　　洛阳市文物局局长余杰表示，洛阳市文物局作为郑大洛阳校区文博学院建设的具体对接单位之一，将在文物人才资源、文博研究成果等方面提供支持，以考古学科建设为契机，逐步提升合作建设水平，助力郑大洛阳校区文博学院建设具有一流水平的考古学科。(洛报融媒记者 智慧 见习记者 梁笑宇)
[ 责任编辑：马佳佳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·油上加油！放入支架20分钟后她长了新血栓
  • ·吃了又吃！ 父子俩先后被查出2型糖尿病
  • ·皮肤干痒还脱屑，他们患了同一种病
    • 梦回大唐神都 邂逅最美中轴线
    梦回大唐神都 邂逅最美中轴线
    梦回大唐神都 邂逅最美中轴线
        近日，“青创·纪录片计划”首批入选项目——《洛阳十二时辰》在洛阳、象山同步开机，由爱奇艺、美霖文化、曲...
  • ·清风至 白露生 这些地方秋意浓
  • ·留住时光的古村落 让人向往的桃花源
  • ·都市圈旅游年票延期 盘点近期出游好去处
    		•
    		 
    新闻排行
  • 最新！福建发现6例核酸检测阳性人员
  • 到济源将再添重要通道 郑州至洛阳新高...
  • 江凌与河南邓亚萍体育产业投资基金董...
  • 一文看懂：洛阳中小学延时服务午餐配...
  • 江凌、徐衣显看望2021“洛阳最美教师...
  • 真中！刚刚，洛阳姑娘鲍珊菊、郭裕芳...
  • 徐衣显主持召开专题会议 研究汉魏洛阳...
  • 洛阳这所学校的共享单车不上锁 原因很...
  • 太会玩了吧！洛阳博物馆文物融入剧本杀
  • 全城促销！洛阳将开展51场金秋商贸促...
    		•
    百姓呼声
  • · 新冠疫苗接种超半年，需要补充接种吗？
  • · 《契税法》实施不会影响契税优惠政策延续
    • 精彩图片
    洛阳飞行教师：开得了...
    百岁老人孙志安：村里...
    “病毒捕手”齐存森（...
    持续创新 电力设备畅...
    精彩热帖

    羚羊彩霞

    美丽的红花石蒜

    秋荷

    八月桂花香
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605