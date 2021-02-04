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汝阳县第二高级中学副校长康怀鹏的政治课有情有景更走心
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.09.13 08:22

　　“很多事不是有希望才坚持，而是坚持了才有希望。”9日，在汝阳县第二高级中学高二(1)班，记者见到康怀鹏时，他正在与学生一起进行“课前十分钟”讨论。孩子们眼神坚定，有的频频点头，有的紧锁眉头……

　　作为汝阳县第二高级中学副校长，康怀鹏的政治课有情有景更走心。“课前十分钟”通过“学生深情讲述、老师延伸补充”的方式，讲好中国故事，收获信仰力量。不仅如此，他还通过自编自导情景剧、故事教学法等一系列新招激发学生的学习热情。

　　“康老师的政治课总能给我们一些启示，在这里我们可以分享理想，被认可、被肯定让我们前行更有动力。”高二学生王丽说。

　　在康怀鹏的课堂上，学生自信满满、充满活力。在他的班里，学生被尊重、被肯定、被鼓励，比学赶超、认真好学，成绩年年名列年级前茅。

　　“教书育人是教师的职责，但作为基层教师，我更希望通过我们的坚守，不断提升学生基础素质，为县城发展提供人才支持。”康怀鹏说。

　　“孩子不要怕，有老师在！”康怀鹏说，当孩子们遇到困难时，他会成为孩子们的后盾。汪念斌是汝阳县第二高级中学2008届毕业生。由于家境贫寒，他面临失学的困境。康怀鹏了解情况后，想方设法帮助他解决学费问题，还多次给他生活费。通过老师的关心和自己的努力，汪念斌最终考上贵州师范大学。

　　“我要成为康老师那样的人，引导更多与我一样的孩子，通过自己的努力改变命运。”汪念斌说。毕业后，他放弃了外地高工资的工作，毅然回到家乡，成为城关三中的一名教师。

　　春蚕到死丝方尽，蜡炬成灰泪始干。23年的教学时光，康怀鹏把爱带给每一名学生，用千百倍的耕耘，换来桃李满园。（记者 贾臻 通讯员 陈昕 文/图）
[ 责任编辑：苑曼琳]
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