“美丽资源”如何变身“美丽产业”？杭州专家这样说

乡村振兴，产业兴旺是重点。如何将乡村建设与经营结合起来，让“美丽资源”变身“美丽产业”？

乡村振兴，产业兴旺是重点。如何将乡村建设与经营结合起来，让“美丽资源”变身“美丽产业”？

11日召开的洛阳市乡村振兴工作会议上，浙江省杭州市临安区文旅局副局长陈伟宏以《乡村运营：实现乡村振兴的有效路径》为题，结合临安区乡村经营模式的有益探索作了专题报告。

将乡村带进市场

如何把“美丽资源”变为“美丽产业”？陈伟宏的回答是：乡村运营。

乡村运营，顾名思义，是对乡村进行市场化运营——通过与爱乡村、会策划、懂营销的乡村运营师团队开展合作，将乡村资源优势、生态优势转化为经济优势、发展优势。

“乡村振兴重点在产业，而产业的植入和赋能是需要运营的。”陈伟宏说，当前，乡村建设主要依靠财政投入，大都停留在基础设施和配套建设方面，缺乏可持续性。这个弊端，唯有运营手段才能解决。

2017年，临安在浙江省率先开展村落景区市场化运营，通过面向社会招引运营商，促使村落资源与专业的运营团队开展合作，从整村旅游运营的角度出发，让专业的人来经营村庄，实现乡村与市场的结合。