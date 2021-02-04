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乡贤很“香”——以乡贤返乡创业打开洛阳乡村振兴突破口（洛平锐观察）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.09.11 09:29

　　小麻花“拧”出大产业！

　　从小过年，馋的是麻花；在外打拼，念的是麻花；返乡创业，深耕的还是麻花……对于曾经只身闯福建的汝阳人温国粮而言，麻花是儿时记忆，更是浓浓乡愁。这些年，他几经摸索，乘着“电商+直播”的快车，让汝阳麻花“香”飘全国，成为洛阳乡贤返乡创业的一个缩影。

　　恰似温国粮的麻花，乡贤之于今日洛阳，也很“香”。

　　就在最近的全市乡村振兴工作座谈会上，汝阳小店“甜瓜小镇”家庭农场马明盼、嵩县阡陌桑田公司楚小莉、孟津京孟种植专业合作社吕妙霞等返乡创业乡贤成为“座上宾”。他们围绕推动乡贤返乡创业、畅通城乡要素流动等问题谈经历、谈感受、谈建议，畅所欲言。

　　这并非乡贤首次走进洛阳人的视野。事实上，一段时间以来，从一次次县区调研，到一场场高规格会议，市委书记江凌频频强调以乡贤返乡创业为抓手发展乡村产业，并将其作为推动乡村振兴的“五大抓手”之一，足见对乡贤这一群体寄予着怎样的厚望。

　　抓手，一件事一旦被如此定义，注定不简单。

　　今天，全面推进乡村振兴，是脱贫攻坚决战决胜后“三农”工作重心的历史性转移，与全国全省一样，河洛乡野正在成为希望的田野。乡村振兴，关键是产业振兴。然而，从何破题？如何突围？怎样找到有效的抓手？把目光投向乡贤这一群体，洛阳下的显然是一盘大棋!

　　品德为乡人所敬重，才学为乡人所推崇，自古以来，“乡贤”就是一个富有力量的群体。随着时代变迁，这一角色有了更多新内涵，从离乡闯荡的企业家、农民工，到奋斗他乡的青年学子、退伍军人，那些从乡村走出去的能人精英，成了当代新乡贤。历经社会的磨炼、市场的洗礼，他们中不少人赚了票子、换了脑子、蹚出了路子，他们的返乡，势必与乡村碰撞出一系列的“化学反应”。

　　就像马明盼，这个毕业于郑州大学的“80后”，返乡创业7年来，敢于打破边界，把工学和农学相结合，成功研发出“50%发酵牛粪无土高效长季节栽培薄皮甜瓜技术”。这种“牛粪上的甜瓜”，不仅创造了可连续采摘150天的纪录，更以香甜的味道、脆生的口感，名声大噪、供不应求，带动周边乡村村民纷纷投身这项“甜蜜的事业”。

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[ 责任编辑：苑曼琳]
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