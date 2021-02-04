全市乡村振兴工作会议精神在洛阳党员干部中引发热烈反响

在金秋九月的收获季节，9月11日，洛阳市委、市政府召开全市乡村振兴工作会议。

在金秋九月的收获季节，9月11日，洛阳市委、市政府召开全市乡村振兴工作会议。这是近年来全市乡村振兴方面最大规模的会议，覆盖市、县、乡、村四级党员干部，“一竿子插到底”，彰显了河洛大地贯彻习近平总书记重要讲话精神，立足实际全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化的坚定决心。

连日来，全市乡村振兴工作会议精神在全市广大党员干部中引发热烈反响。大家一致表示，乡村振兴是现代化建设的重中之重。会议全面系统擘画了乡村振兴的抓手路径和崭新图景，发出了新时代洛阳全面推进乡村振兴的动员令。当前和今后一个时期，要深入贯彻习近平总书记关于乡村振兴工作的重要论述和中央、省委、市委部署要求，统一思想共识，扛起千钧重任，按照“151”工作部署，全面推进乡村振兴，加快促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。

“‘151’工作部署是市委团结带领全市人民聚力实现乡村‘五大振兴’的洛阳实践。”洛阳市委农办主任，市农业农村局党组书记、局长仝宇鹏表示，要充分发挥市委农村工作领导小组办公室工作职能，切实把乡村振兴工作统筹起来，着力实现上下贯通、精准施策、一抓到底；要突出产业发展这个核心，探索“产业+乡贤”模式，引导乡贤融入乡村产业链，把老百姓的收入提上去。要打牢乡村治理这个基础，构建完善党组织领导下的新型农村治理体系，理清集体资产家底，建强经济合作组织，深入推进“三变”改革，持续壮大集体经济。要抓好城乡融合这个关键，编制以运营策划为前提的村庄建设规划，用市场化理念和竞争性创建机制推动乡村建设，同时要建设农村产权交易信息服务平台，打通农村集体经营性建设用地入市通道，促进城乡资源要素双向流动。

全市乡村振兴工作会议提出，乡村振兴是“一把手”工程。对此，作为全市乡村振兴示范引领县区，孟津区委书记杨劭春表示，将坚决扛起乡村振兴历史责任，一如既往把主要精力放在“三农”工作上，既当好“一线总指挥”，又当好“施工队长”，真正拉高标杆、走在前列。要打破“我难、我穷、我不行”畏难情绪，树立“我行、我能、我成功”创业激情，在干部配备、要素配置、公共服务上持续向乡村倾斜；要大力实施乡村建设行动，做好“老家老庄、老院老墙、老屋老房、老事老样、老物老墓、老爹老娘”“十二老文章”，在内外兼修中打造全域美丽乡村；要实施能人回乡、市民下乡、企业兴乡“三乡工程”，以乡贤返乡创业推动农旅、文旅深度融合，叫响“孟津田园”品牌；要坚持农民主体地位，做实“有困难找党员，要服务找支部”，奏响乡村善治新乐章。

“巩固脱贫攻坚成果是乡村振兴的前提，推进乡村振兴有利于巩固脱贫攻坚成果。下一步，将以抓脱贫攻坚的劲头抓乡村振兴，奋力在决战决胜基础上再启新程。”11日，嵩县德亭镇机关党员干部、村党支部书记、驻村第一书记、乡贤代表共同收听收看了会议。该镇党委书记郭利伟表示，要围绕镇区和中心村加快推进集镇建设，配套完善寄宿制学校、养老、卫生院等设施。结合乡村文旅发展，招募乡村振兴运营商，鼓励乡贤返乡创业，盘活资源禀赋，打造特色乡村、品牌乡村，让乡村深度对接市场，形成“乡贤+企业+产品”运营模式。

“乡村振兴的主体是农民，核心是富民。”偃师区岳滩镇喂北村党支部书记李宏涛说，喂北村从一个穷村、乱村发展成一个文明村、富裕村，靠的就是党建引领、发动群众。下一步，要认真学习全市会议精神，加快构建党组织领导下的新型农村治理体系，建强群众自治组织，建强经济合作组织，真正让产业做得更大、乡村建得更美、农民变得更富。

从一清二白的贫困村到闻名乡里的“甜瓜小镇”，汝阳县小店镇李村的蝶变，源于“乡创客”马明盼的创业梦想。他说，乡村振兴，关键在人。现代农村是一方希望田野。市委提出，以乡贤返乡创业为抓手发展乡村产业，坚定了他扎根乡村的信心。下一步，将坚持市场导向，革新种植技术，力促农旅融合，积极推广“农场垫资先种瓜，农户见效再投资”的合作模式，带着乡亲们一起干、一起富。(洛报融媒记者 白云飞 文/图)