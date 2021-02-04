全市乡村振兴工作会议召开 江凌讲话

11日，全市乡村振兴工作会议召开，深入学习贯彻习近平总书记关于乡村振兴工作的重要论述和中央、省委部署要求，安排部署全市乡村振兴工作，动员全市上下进一步凝聚思想共识、找准路径抓手、扛起政治责任，全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。

全市乡村振兴工作会议召开

市委提出要持续巩固拓展脱贫攻坚成果坚守防止返贫底线，以“三清两建”为抓手推进乡村治理，以乡贤返乡创业为抓手发展乡村产业，以乡村运营为抓手推进乡村建设，以集镇建设为抓手促进城乡融合发展，以“三变”改革为抓手激发乡村发展活力，以加强党的领导为保障推动各项工作落实落细

江凌讲话 徐衣显主持 吴中阳、杨炳旭参加

11日，全市乡村振兴工作会议召开，深入学习贯彻习近平总书记关于乡村振兴工作的重要论述和中央、省委部署要求，安排部署全市乡村振兴工作，动员全市上下进一步凝聚思想共识、找准路径抓手、扛起政治责任，全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。

市委书记江凌出席会议并讲话。市委副书记、代市长徐衣显主持会议，并就做好贯彻落实工作提出要求。吴中阳、杨炳旭及在洛相关市级领导等参加会议。

会议指出，实施乡村振兴战略是党的十九大作出的重大决策部署。习近平总书记对乡村振兴工作高度重视，发表一系列重要讲话，为我们做好乡村振兴工作提供了根本遵循。要深入学习领会习近平总书记重要讲话精神，进一步凝聚思想共识。要深刻认识乡村振兴是现代化建设的重中之重，以更大力气补齐短板，破解城乡二元结构矛盾，缩小城乡差距。要深刻认识乡村振兴的核心是富民，大力发展乡村产业，积极引导乡贤返乡创业，加快促进资金、人才等要素回流，不断增加农民收入。要深刻认识乡村振兴要有具体抓手，坚持以“三清两建”为抓手推进乡村治理，以乡贤返乡创业为抓手发展乡村产业，以乡村运营为抓手推进乡村建设，以集镇建设为抓手促进城乡融合发展，以“三变”改革为抓手激发乡村发展活力，切实找准工作着力点，确保在抓具体、抓深入、抓落实上下功夫见实效。要深刻认识乡村振兴是“一把手”工程，坚持五级书记抓乡村振兴，县委书记要把主要精力放在“三农”工作上、当好乡村振兴的“一线总指挥”，着力打好组合拳，形成推进乡村振兴的强大合力。

会议强调，要着力把握好乡村振兴工作的重大关系。要把握好巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴的关系，推动巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。巩固脱贫攻坚成果是乡村振兴的前提，要落实中央要求，确保五年过渡期政策不变、力度不减。推进乡村振兴有利于巩固脱贫攻坚成果，要把产业发展作为核心，把农民增收作为关键，持续推进脱贫人口稳定增收。巩固脱贫攻坚成果是乡村振兴首阶段的主要任务，要通过普遍增加农民收入，使脱贫攻坚成果更加牢固。

要把握好乡村治理和乡村振兴的关系，以“三清两建”为抓手推进乡村治理。乡村振兴的主体是农民。要加快构建党组织领导下的新型农村治理体系，深入开展集体资产清产核资“回头看”，持续清理农村“村霸”，全面清查化解基层矛盾，建强经济合作组织、群众自治组织，更好把群众组织起来、动员起来，积极投身乡村振兴。

要把握好乡村运营和乡村建设的关系，以乡村运营为抓手推进乡村建设。认真借鉴发达地区成功探索，摒弃单纯依靠集中资源政策的投入模式，顺应文旅消费发展趋势，探索乡村运营手段，盘活资源禀赋，做好策划方案，依托运营商引入投资商，真正用市场理念、市场思维、市场机制来建设乡村，既有效改善农村功能和人居环境，又为乡村创造更大的价值，持续增加集体收入和农民收入。

要把握好城乡统筹和乡村振兴的关系，以集镇建设为抓手促进城乡融合发展。坚持以工补农、以城带乡，强化城乡融合、土地经营的理念，健全城乡要素双向流动机制，加快推进中心集镇扩容提质，引导农民向集镇集聚；围绕集镇布局发展劳动密集型产业和特色乡村产业，帮助农民就地就近就业，实现人口集聚和产业发展的良性互动；注重提升集镇功能，加快完善交通、污水处理等基础设施，提高教育、医疗、文化等公共服务，完善乡村旅游、现代农业服务等功能，真正将集镇打造成为连接城乡、服务农民的重要节点和区域中心。

会议强调，全面实施乡村振兴战略的深度、广度、难度都不亚于脱贫攻坚，必须坚决扛起全面推进乡村振兴的历史责任。要落实“一把手”责任，市县乡党政主要负责同志要牵头挂帅、履职尽责，把乡村振兴重点工作一项一项研究透、抓具体。要加强县乡基层干部培训，不断提升“三农”工作能力水平。要以抓脱贫攻坚的劲头抓乡村振兴，总结推广脱贫攻坚中积累的行之有效的经验举措，完善领导分包、示范引领、观摩交流、考核督导、均衡推进等机制，以更大力度推进乡村振兴。要充分激发基层干部群众创造力，尊重农民主体地位和首创精神，鼓励大胆探索，完善优秀村干部晋升、乡村运营收入奖补等激励机制，为基层干事创业创造更好环境。要动员全社会力量参与支持乡村振兴，充分发挥政府和社会两方面力量作用，强化政府责任，引导市场、社会协同发力，奋力开创新时代洛阳“三农”工作新局面。

会上，与会人员观看了乡村振兴专题片，杭州市临安区文旅局副局长陈伟宏应邀作题为《乡村运营：实现乡村振兴的有效路径》的专题报告，伊川、宜阳、栾川、孟津作了典型发言。

会议以视频形式召开，各县区、各乡镇(街道)设分会场。各县区党(工)委主要负责同志，市委农村工作领导小组成员单位、市巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组成员单位主要负责同志等在市主会场参加会议。(洛报融媒记者 李东慧 白云飞)