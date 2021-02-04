【河洛党史故事】党群齐心建陆浑

陆浑水库因其坝址位于嵩县田湖镇陆浑村西南峡谷的陆浑关而得名。站在水库边远眺，青山环抱，水天一色，整个水库宛如一颗明珠镶嵌在河洛大地上。这座水库的建设历程饱含河洛儿女的艰辛。

陆浑水库因其坝址位于嵩县田湖镇陆浑村西南峡谷的陆浑关而得名。站在水库边远眺，青山环抱，水天一色，整个水库宛如一颗明珠镶嵌在河洛大地上。这座水库的建设历程饱含河洛儿女的艰辛。

1959年11月，陆浑水库经批准动工兴建。前期建设任务由偃师、伊川、嵩县、宜阳、汝阳等共同承担。参与修建的各地群众组成若干民兵团，下设营、连、排、班，共计8万余人。

施工期间，条件简陋，不少人住在山沟空旷的平地上，搭个简易的茅庵就是宿舍，还有的掏窑洞住。刚开工时，几个民兵团驻扎在伊河东岸，公路则在西岸，生活用的粮食、蔬菜、煤炭，都需要人们肩挑背扛涉水送到河对岸。

吃住与交通的不便，还不是建设者面临的最大困难。在那个大型机械匮乏的年代，没有挖掘机，没有大铲车，靠的是铁镢、铁锹；没有风镐电钻，用的是钢钎、大锤；没有拖拉机和大卡车，用的是小推车、架子车。

在困难面前，广大党员群众密切配合、争挑重担，奏出了一曲团结治水的友谊之歌。1965年，陆浑水库一期工程完工，后续又相继开工建设了二期工程、三期工程。

陆浑水库的建成，为豫西部分干旱地区提供了丰沛水源。在水库建设过程中形成的“艰苦创业、奋发向上、胸怀全局、无私奉献”的陆浑精神，也成为一座屹立不倒的精神丰碑。(记者 郭飞飞 通讯员 贾巍丽)